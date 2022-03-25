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40億境內債擬延期 融創股債再雙殺 路透：孫宏斌做擔保 惟條款差惹不滿

【明報專訊】融創中國（1918）再爆債務危機，集團一筆約40億元（人民幣，下同）境內債券「20融創01」原定將於4月1日到期，惟據路透昨引述消息報道，融創擬尋求延期還款，將與主要債權人舉行會議進行初步談判，細節暫未定。有指延期方案較預期為差，觸發融創昨日再次「股債雙殺」，股價昨大跌近16.7%，境內債「20融創02」更於昨早一度急跌兩成並跌停板，全日跌幅則收窄至約6.4%。

明報記者 陳偉燊

據路透報道，融創董事長孫宏斌擬為「20融創01」債券提供「無限連帶責任擔保」，以示對公司發展前景有信心。不過，報道指初步延期方案與市場預期有落差，惹來債權人不滿，其中包括首期付款方案由市場預期的40%，改為完全取消首期付款，並將付息期限延後至完成「新債換舊債」後20日內才支付利息，本金更要延期兩年開始償還，並須按季度分期償還至2024年4月才完全清還。內地媒體引述上海一家券商交易員直言「如果是這個（初步方案），估計不會有（投資）人同意吧，應該還是有修改的空間」。

滬券商交易員料初步方案不會有投資人同意

「20融創01」債券價格周三曾暴跌41%，昨日表現回穩，全日收市反彈近17%；「20融創02」則受消息影響，昨早曾急跌20%並被上交所在早上9時31分叫停交易半小時，復牌後跌幅始收窄，全日仍跌6.4%。融創股價全日跌近16.7%，連跌兩日。集團備受債務問題困擾，過去一年股價累跌達84.8%（見圖1）。

壞消息不絕下，評級機構惠譽發最新公告，將融創的發行人違約評級從B-，下調至CC；高級無抵押評級和未償付高級無抵押票據，亦從B-，下調至CC。該行估計，融創在2022年底前有170億元人民幣債務到期，面對巨額償債壓力。彭博的資料顯示，融創今年約有177.38億元境外債務到期，由明年起至2025年，每年均有逾200億港元債務到期（見圖2）。

SOHO中國去年蝕逾1.3億人幣

此外，另一內房股SOHO中國（0410）昨公布去年度業績，期內沒有銷售物業收入，但是租金收入則按年增長13%至17.42億元，平均出租率約85%。因應需要確認一筆稅費開支4.39億元，因此全年業績盈轉虧，蝕約1.31億元，不派末期息。