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核心純利跌近一成 旭輝：行業已過最黑暗時光

【明報專訊】內房股旭輝（0884）昨日公布去年度業績，純利按年跌5.2%至76.13億元（人民幣，下同），核心純利更跌近一成至72.84億元。每股擬派末期息0.07港元，按年跌75.9%，全年股息0.19港元，同時擬以每100派4股比例派發紅股。主席林中（圖）昨午在業績發布會上形容，內房行業「已走過最黑暗時光」，預期2022年內房市場將以「前低後高」走勢發展，期待6月份出現小陽春。

料今年走勢「前低後高」 期待6月現小陽春

林中稱，旭輝因應市場發展，不會拿貴地，並着重「低負債、輕土儲」，並有意將經常性收入佔比增加到30%至40%，爭取在8至10年內將淨負債率降至30%。

他提到，改以現金股息加紅股派息，主要考慮到要兼顧發展、股東收益、行業發展的不穩定性及評級機構看法等因素。他認為，此舉有助增強股本，抵禦市場變化及降低負債率，省下派息的資金，將用於回購債券。完成回購債券後，他日會考慮派特別息，未來派息比率會維持在35%水平。大股東會在公司估值被嚴重低估下，增持股份。

現金加紅股派息 主席：省資金作回購債券

旭輝年內錄得合同銷售2310億元，按年增長15.2%。林中沒有正面回應今年銷售目標，只強調手上可銷售貨值達3600億元，管理層更關心權益銷售的「含金量」、利潤等。

首席財務官楊欣表示，過去兩年來內房行業毛利率處於下滑趨勢，隨着政策調整，加上各地推集中購地下，為發展商預留利潤空間，2023年度的利潤有望增長。旭輝亦會在取得平安銀行的50億元併購貸款額度以外，與其他主要銀行洽商新貸款額度。