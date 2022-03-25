內地酒店預訂量勝疫前 攜程去年扭虧

孫潔：疫情反覆 第四季業務表現仍穩健

季內，淨營業收入按年下跌6%至46.81億元，按季則跌12.4%。經調整EBITDA為5400萬元，按年跌93.2%，按季則跌90%。

收入若按業務劃分，第四季旅遊度假收入按年跌32.4%至1.77億元，按季大跌54.8%；住宿預訂按年跌14.5%至19.19億元，按季跌12.5%；交通票務收入按年跌10.8%至15.16億元，按季跌16.6%。商旅管理則為表現較理想的類別，收入按年升19.5%至3.67億元，按季則升8.6%。

稱短途遊宅假期為復蘇關鍵

攜程指出，內地反覆出現零星確診個案，這抑制用戶對公司產品的需求。攜程又指出，短途旅遊及「宅假期」持續作為復蘇的關鍵，雖然疫情反覆使中國內地市場仍面臨壓力，但上季集團平台內地酒店的預訂量已經高於2019年疫情前水平。

就全年表現而言，淨營業收入按年上升9.3%至200.23億元；經調整EBITDA按年下跌22.6%至12.91億元。全年虧轉盈，非公認會計準則淨利潤13.56億元，2020年同期為虧損9.13億元。