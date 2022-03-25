上周斥90億購同業 京東物流昨配股籌86億

發行新股獲母企認購 涉資55億

京東物流股價昨日跌近7%至23元。據銷售文件顯示，京東物流今次每股配售價介乎20.3至21.15元，較昨日收市價折讓8%至11.7%。是次配售所得款項會用作改善物流網絡及物流解決方案，包括自營或收購項目，並增加一般企業用途現金；另美銀及高盛為聯合帳簿管理人。

此前，京東物流上周以90億元人民幣，收購寧波梅山保稅港區德邦控股約99.99%股權，包括德邦持有A股上市公司德邦物流（滬：603056）約66.5%股權；並計劃以每股股份13.15元，向德邦物流餘下股東提出全面收購，出價較德邦物流停牌前最後報價12.66元溢價3.9%。

另京東旗下京東產發於今年2月，亦連續增持中國物流資產股權至97.09%。京東同月以5.5億美元（約42.79億港元）對即時零售和配送平台達達集團進行戰略認購，將持股比例增至52%。