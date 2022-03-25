moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

俄股復市 MOEX指數升4% 禁止沽空 外資月底前禁沽貨

【明報專訊】俄羅斯股市休市近一個月後，昨日恢復部分股票交易，允許MOEX指數50隻成分股當中的33隻交易4小時，但同時禁止沽空，而且外國投資者直至4月1日前都不准沽貨。俄羅斯MOEX指數昨開市不久最多升11.8%，收市升4.4%，焦點股俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）（俄：GAZP）昨升13.4%，俄油（Rosneft）（俄：ROSN）升17%，而俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）（俄：SBER）升3.9%。

美國總統拜登等北約領袖昨在比利時布魯塞爾舉行會議，可能制定針對俄羅斯新措施。美國與盟國商討可能進一步釋出原油庫存，國際油價午夜前回落2%。布蘭特期油回落至每桶119美元，紐約期油回落至每桶112美元。

美國與盟國或釋庫存 油價午夜前回落2%

投資者關注俄烏形勢發展之際，數據顯示美國就業市場持續改善。在截至3月19日當周，首次申領失業救濟人數按周減少2.8萬人，申領人數降至18.7萬人，是1969年9月以來最低。美國製造業及服務業數據亦勝於預期，3月製造業PMI初值錄得58.5，創6個月新高。服務業PMI初值錄得58.9 ，創8個月高位。

美股三大指數午夜前上漲，道指升逾200點，標普500指數及納指升1%。召車軟件優步（美：UBER）宣布，將在其軟件列出所有紐約市的士，料可解決其司機不足的問題，其股價早段升4%。

美按揭利率升至4.42厘 逾3年高

明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，支持聯儲局今年加息7次的計劃。日圓兌每美元曾跌至122，為2015年12月以來低位。美國按揭利率飈升至4.42厘，是逾3年高位。美國30年期及5年期國債孳息率差距曾收窄至12個基點，是2007年中以來最少。

俄方上月底向烏克蘭採取軍事行動後，俄羅斯股市劇烈波動，因此自2月25日未再開市。俄羅斯政府此前曾表示，將指示其主權財富基金向股市注入高達100億美元資金，阻止股份價格暴跌。2月底以來，俄羅斯央行禁止經紀執行外國投資者的賣盤。不過莫斯科證券交易所將於周五開始以協商交易模式，開放俄羅斯歐元債券、公司債券和IMOEX指數以外的股票交易。

俄羅斯總統普京此前表示，希望使那些制裁俄羅斯的國家，以盧布向俄羅斯支付天然氣費用後，盧布兌美元周三曾上漲一成，昨晚回落1%。今年以來，盧布兌美元貶值超過20%。

（綜合報道）

[國際金融]