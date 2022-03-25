葉創成：小輪擬派特別息 候低增持

根據香港小輪去年業績報告，帝御項目（包括第一期「帝御•金灣」、第二期「帝御•星濤」及第三期「帝御•嵐天」 ）開售至今，已售出1745個住宅單位，佔總數約98%，銷售金額合共約86億元，即每方呎實用樓面面積平均售價超過15,400元，表現符合筆者預期。

帝御關鍵日期延遲 暫無損盈利

帝御項目總樓面建築面積66.3萬方呎，已於今年1月取得入伙紙，預期將於今年中分批交付買家使用，交樓後物業銷售收益將會獲得確認。

值得注意的是，帝御項目原定關鍵日期為4月30日，由於天氣因素延誤工程，現已將關鍵日期延遲至6月6日，而由於已獲授權人士同意延期，發展商暫不需要就是次略為延遲交樓向買家賠償，買家亦無權取消合約，因此筆者仍維持香港小輪可就帝御項目分帳盈利不少於15億元的預測。事實上，香港小輪在業績報告中亦表示，帝御項目行將入伙，物業銷售收益將會入帳，除非出現不可預計情况，預期今年有理想業績。為慶祝明年集團成立100周年紀念，董事會決定將建議派發特別股息每股1元予股東，派發日期將於明年宣布今年業績時一併公布。

擬進軍醫美業務 年中尖沙嘴開店

另外，香港小輪已計劃於今年中在尖沙嘴開設一萬多方呎樓面面積的醫美診所和高端美容服務中心，該中心由執業註冊醫生駐診，配合美國藥監局及歐盟授權認證的設備及藥品，提供安全有效的塑型緊緻提升、美白抗衰老、皮膚改善及體型管理等服務，預計年內有關投資金額為4000萬元，未來幾年將再投入數倍的投資金額。

作為香港小輪的小股東，筆者認同集團將帝御項目部分盈利用於派發每股1元特別股息，餘款用於本港進一步發展地產業務及開拓醫美業務，也希望管理層像2016年成功低價投得帝御項目地皮一樣，是次進軍醫美業務也屬時機準確，因為這意味着在今年中本港疫情將否極泰來、服務業回復生機。綜合上述分析，筆者擬候低位增持香港小輪。

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