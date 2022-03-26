劉鶴維穩後 中國市場流走200億 IIF：烏戰後走資前所未見 投資者重新看待中國市場

明報記者 陳偉燊

中國股票基金包含A股基金及以MSCI中國指數為基準的基金，港股基金則是以恒指、國指或MSCI香港指數為基準的基金。EPFR追蹤的除了互惠基金，還包括ETF。數據顯示，在3月17至23日期間，ETF及互惠基金投資者連續第二周流出亞洲市場，涉資15億美元，當中主要淨沽出中國股票基金，涉及25.26億美元。從互聯互通淨流入A股的資金雖重新錄得正數，但據聯交所資料，本月至昨日滬深股通淨流出635.7億元人民幣，是2020年3月以來最多的一個月。

本月滬深股通走資636億

路透引述國際金融協會（IIF）首席經濟學家Robin Brooks表示，資金外流中國市場的規模相當顯著，足以讓人思考俄羅斯入侵烏克蘭促使全球市場重新看待中國市場的可能性。《華爾街日報》引述Robin Brooks指，投資者因為之前誤判了俄羅斯的形勢，因此也在懷疑，之前對中國市場的判斷是否正確。

曾誤判俄烏 憂中國也被制裁

彭博則指，資金流出中國或與受制裁的莫斯科出售內地資產來籌集資金有關。而路透引述新澤西州Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler質疑，「在這種情况下，我認為人們會擔心，如果中國真的支持俄羅斯……他們會不會也被加入制裁名單？」

港股市場方面，繼周四回吐208點後，昨日一度再插656點，收市時跌幅收窄至541點，跌2.5%，收報21,404點。全周微跌7點，近兩日累跌749點。截至昨晚11時半，恒指夜期高水145點。

煤氣（0003）停派紅股，全周累挫15%，為表現最差藍籌。信達生物（1801）和禮來開發並用於治療肺癌的創新PD-1抑制劑，遭美國FDA拒絕上市申請，收市插12.9%。京東物流（2618）折讓近一成配股融資44億元人民幣，昨日跌13.7%，連帶同系京東（9618）及京東健康（6618）急挫5.3%及11%。永裕證券董事總經理謝明光表示，在第一季尾快完結下，投資者在較低水平平倉多賺水位，並不為奇。