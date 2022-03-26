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龍湖去年核心多賺20％ 「最痛時刻已過」

【明報專訊】藍籌內房龍湖（0960）2021年度純利按年升19.3%至238.5億元（人民幣，下同），每股基本盈利為4.047元。剔除公平值變動等影響後核心純利則按年增20.1%至224.4億元，每股核心基本盈利為3.807元。集團更逆市增派末期息6.67%至1.23元，連同中期息0.47元，全年派息達1.7元，按年增18.9%。

全年派息逆市增19%

受派息增加刺激，股份昨午放榜後逆市轉升，一度升2.3%，惟其後大市急跌，龍湖升幅收窄，全日升0.78%，報38.9港元，成交3.39億港元。

將着力控負債降融資成本

龍湖去年物業發展業務營業額為2045.5億元，按年增19.6%，物業投資業務收入為104.1億元，按年增37.5%。整體毛利率為25.3%，較2020年度的29.3%跌4個百分點，核心稅後利潤率為13.3%，較2020年度的14.7%跌1.4個百分點。

「三道紅線」成為不少內房催命符，不過已處於「綠檔」的龍湖去年淨負債率為46.7%，按年微降0.2個百分點；平均融資成本降至4.14%，手頭現金有885.3億元。集團表示，將嚴控負債規模及不斷降低融資成本，作為發展的重要前提。

國務院近期向市場大派定心丸，除了公布年內不會推出房地產稅外，早前亦傳預售資金監管有望放寬。龍湖執行董事兼首席財務官（CFO）趙軼亦透露，截至去年底約有300多億元的預售資金受影響，但目前政策已見放寬，地方政府亦不再一刀切處理，相信「最痛的時候已過去」。

CFO：交易所銀行支持優質企業

趙軼表示，目前內地交易所及銀行間市場都傾向支持優質企業，集團一年內到期的短債只佔8%；當中公司債140多億元，已償還70多億元，集團未來亦會主動償還300多億元的貸款。

去年龍湖毛利率跌4個百分點，集團新任首席執行官兼執董陳序平表示，主要因在2017至2018年土地市場較熱時取得的項目陸續進入結算階段，惟仍處行業較高水平，未來一至兩年這批項目仍會進入結算期，料地產業務毛利率仍可處20%水平，整體毛利率25%。