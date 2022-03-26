中壽稱股價未反映公司價值

已承保單內涵價值達1.2萬億

利明光表示，中國壽險深度和密度比全球平均水平為低，社會對壽險接受度不斷提升，加上政府要求保險企業分擔健康和養老需要，發展潛力巨大，相信未來股價會反映公司的價值。中壽總裁蘇恒軒則表示，今年壽險行業面臨經濟多變、疫情並未好轉的問題，行業發展增長亦不容樂觀。該行培育新業務推動能力需時，但過往在轉型已有一定成績。去年中壽代理人數急跌四成，中壽副總裁詹忠表示，今年以穩定人數並提升質素為主，去年績優代理的人數仍然穩定。他指今年外部環境嚴峻，行業同質化競爭激烈，短期內業務仍有壓力，該行會從管理制度、招募、人才培育等，將代理隊伍專業和職業化。

人保去年壽險新業務價值插四成

此外，中國人保（1339）昨日公布，去年壽險新業務價值按年急跌40.56%至32.27億元，利潤率較高的重疾險，原保收入下降14.8%至179.59億元，公司指因為行業對重疾險定義改變，新產品市場接受度有待提升，整體原保費收入則按年上升0.7%。人保去年純利升7.18%至214.76億元，末期息多派22.5%至0.147元。

人保屬下產險業務中國財險（2328），去年純利為223.6億元，按年增加7.15%，末期息多派8.53%至0.407元。去年總保費按年增3.8%，至4495.33億元。綜合成本率為99.6%，按年上升0.7個百分點。