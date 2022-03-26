東方海外去年溢利破紀錄升近7倍 每手再派息12870元

全年每手豪派3萬元

事實上，該股去年8月已豪派中期股息每股約34.398港元，每手17,199元，即全年合共每手派約3萬元股息。

去年集團股東應佔溢利按年大增6.89倍，賺71.28億美元（約557.86億港元）；收入增1.05倍至168.32億美元。單計末期息，現時在東方海外持股71.07%的中遠海控（1919），將獲派息120.81億元。集團昨日績前跌5.69%，收報219元。

大股東中遠海控收息逾120億

東方海外表示，在充滿挑戰的2021年，集團的核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量及溢利水平；需求持續超越預期，體現在各航線上，以亞洲至北美的航線尤為突出。期內公司通過共享集裝箱或選擇從中遠海運集運船舶上取得額外艙位的方式，獲得額外運力。集團展望，貨櫃運輸市場前景與去年所見高度相似，短期內依然樂觀。