moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美團新業務再蝕百億 按年多七成 經營虧損率降 王興料今年虧損收窄

標籤：經濟

【明報專訊】美團（3690）昨收市後公布去年業績，自2020年第四季銳意進軍社區團購業務以來，新業務便一直「燒錢」，上季該業務經營虧損按年擴大70%至102.05億元（人民幣．下同），不過幅度按季略為收窄（見圖）。集團董事長兼首席執行官王興於業績電話會上表示，雖然市場整體增速低於預期，但長遠而言，相信業務會以健康的步伐發展。王興預計新業務今年的經營虧損將會收窄，但分析認為難憑單一季度表現下定論。美團股價績前受壓，全日跌8.2%至135元。截至昨晚約11時，其ADR則較港股收市回升4%。

明報記者 蔡穎霖

季內，美團收入按年增30.6%至495.23億元，近市場預期493.2億元；調整後淨虧損39.35億元，雖按年多蝕1.74倍，但已勝過市場預期虧損57.9億元。當中包括「美團買菜」、「美團優選」及「美團閃購」等新業務分部經營虧損按年擴大（見表）。

上季美團經調整虧損39億勝預期

事實上，自美團2020年第四季銳意進軍社區團購業務以來，新業務已一直錄得巨額經營虧損，不過上季的經營虧損率亦減少10個百分點至69.5%。王興預計，新業務今年的經營虧損將會收窄，強調會繼續按「零售＋科技」的策略進行投資。至於主營的餐飲外賣業務，美團從此次財報開始，單獨披露外賣配送服務收入與佣金收入，以反映該新費率政策。雖然王興此前曾「預告」需求下滑，不過上季外賣業務收入仍按年增加21.3%至261.27億元。當中以餐飲外賣配送服務貢獻最多，收入錄得142.55億元；佣金收入則佔整個分部收入近三成，錄得77.69億元。

上季外賣業務收入按年增21.3%

王興表示，美團已跟內地監管部門進行積極和建設性對話，在有關當局指導下推出更多支援商家的計劃，包括降低費率、提供電子化服務等等，以支援中小商家。對於中央最新措施，建議互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，美團首席財務官陳少暉表示，雖然降低外賣佣金會令變現率短期受壓，但長遠來說，對整體生態系統發展是好事。他又透露，美團數月內擬推出關於外賣員工傷保險計劃的進一步詳情。

信誠證券聯席董事張智威表示，在疫情令宏觀經濟回落的情况下，美團業務仍見增長；倘若今年經濟氣氛好轉，相信會為美團表現帶來助力。不過在潛在的監管陰霾下，未知美團會否扭虧為盈。至於美團的新業務發展，張智威稱雖然經營虧損有所回落，但難以單憑一季表現定論是否靠穩，相信仍要多觀察一、兩個季度。