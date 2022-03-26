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蔚來創辦人李斌料兩年後扭虧為盈

標籤：經濟

【明報專訊】芯片荒持續影響汽車企業交付，內地「電動車三雄」之一的蔚來汽車（9866）去年淨虧損達105.72億元（人民幣．下同），較市場預期虧損15.1億元為差，並按年擴大88.4%；單計去年第四季，集團虧損按年擴大46%至21.79億元，按季則有所收窄。集團管理層稱，將會持續加大關鍵技術的研發投入，有望於2024年全年實現盈利；目前未有加價計劃，但仍需視乎硬件升級及電池等成本再作決定。

去年多蝕88%至105億 績後股價跌7%

蔚來汽車昨日績後港股下挫，收報162元，跌7.1%。去年第四季收入總額為99億元，按年增長49.1%；其中汽車銷售額按年升49.3%至92.15億元。季內汽車交付量為25,034輛，按年增加44.3%。

總結全年，集團收入達361.36億元，較2020年162.58億元升1.2倍；汽車銷售額按年增長1.19倍至331.7億元。年內汽車毛利率按年增加7.4個百分點，錄20.1%；全年汽車交付量為91,429輛，按年升1.09倍。

今年汽車毛利率18%至20% 或按年跌

蔚來汽車自2018年以來，4年合共虧損達500億元。且去年銷量增幅已見放緩，年內更被小鵬汽車（9868）趕過。

集團創辦人李斌於業績會上稱，集團將繼續投入技術研發，相信隨着交付量穩步增長，集團有望於2024年扭虧為盈。他續稱，考慮到原材料上漲對毛利率的不利影響，預期今年汽車毛利率18%至20%，意味或按年有所下跌；惟現時未有加價計劃，集團將會視乎硬件升級、電池成本再決定。