交行去年多賺12% 每股派息增

行長：今年交「滿意答卷」有難度

不過劉珺表示，內地仍有不少經濟政策工具可以使用，今年首兩個月投資在科技、新基建等有較佳回報。去年交行信用減值損失，按年上升6.95%至663.71億元，截至年底的不良貸款率按年下降0.19百分點至1.48%。副行長殷久勇表示，在今年經濟面臨壓力，資產質量管控壓力較大，不過該行持續化解現有資產風險同時化解新增風險，認為已經形成資產質量改善的趨勢。

內地監管機構在上季度起，對房地產企業貸款取態有所放寬，副行長郝成表示，該行會滿足房地產資金合理需求，第四季的投放力度有所加大。

交行去年淨利息收入按年升5.45%至1616.93億元，淨利息收益率按年下降0.01個百分點至1.56厘，淨手續費收入按年上升5.52%至475.73億元。該行昨日績前收報5.45元，升2%。