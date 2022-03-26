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交行去年多賺12% 每股派息增

標籤：經濟

【明報專訊】去年內銀重拾增長，交通銀行（3328）純利按年升11.89%至875.81億元（人民幣，下同），符合市場預期，每股派息0.355元，按年多派11.99%。不過，行長劉珺在業績會上表示，目前中國經濟是他從業30年以來形勢最複雜，經濟回復穩健增長視乎新冠疫情問題解決，但目前未見有效解決方案。他認為要在今年向投資者交出「滿意答卷」，有一定的難度。

行長：今年交「滿意答卷」有難度

不過劉珺表示，內地仍有不少經濟政策工具可以使用，今年首兩個月投資在科技、新基建等有較佳回報。去年交行信用減值損失，按年上升6.95%至663.71億元，截至年底的不良貸款率按年下降0.19百分點至1.48%。副行長殷久勇表示，在今年經濟面臨壓力，資產質量管控壓力較大，不過該行持續化解現有資產風險同時化解新增風險，認為已經形成資產質量改善的趨勢。

內地監管機構在上季度起，對房地產企業貸款取態有所放寬，副行長郝成表示，該行會滿足房地產資金合理需求，第四季的投放力度有所加大。

交行去年淨利息收入按年升5.45%至1616.93億元，淨利息收益率按年下降0.01個百分點至1.56厘，淨手續費收入按年上升5.52%至475.73億元。該行昨日績前收報5.45元，升2%。