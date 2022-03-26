歐數碼法將生效 箝制科網巨企 防Meta蘋果等壟斷 罰款可達數百億美元

該法案主要規管被界定為「守門人」（gatekeepers）的科技公司，以防它們利用市場優勢，偏袒自己的業務。若「守門人」違反法規，罰款可達財政年度的全球收入一成。若重複違規，罰款可達全球全年收入兩成，意味罰款金額可達數以百億美元。如8年內至少3次違規，「守門人」可能面臨市場調查，並可能面臨一些「結構性」補救措施，包括把公司分拆。

屢違規 公司或遭「拆骨」

所謂的「守門人」，是指市值至少為750億歐元（約6464億港元），又或在歐盟境內年收入至少為75億歐元（約646億港元）的科技公司。它們須在歐盟擁有至少4500萬月度活躍用戶，又或1萬名企業用戶。按照這些定義，除了一些科技巨頭，酒店預訂網站Booking.com（美：BKNG）及內地電商巨頭阿里巴巴（9988）也可能在規管之列。法案尚未通過，最終版本須由歐洲議會及歐盟27個成員國通過。

按規模定義 阿里料受規管

這是歐盟於2018年實施嚴格的網上數據保護法規《通用數據保障條例》以來，最全面的數碼改革。改革的目的，是要防止科技巨頭利用封閉系統，使用戶難以轉投其他供應商的服務。

如法案獲通過，可能允許軟件開發商繞過蘋果App Store應用程式商店，直接向iPhone用戶提供軟件，並可能限制亞馬遜及Google等網站，在搜尋結果把自己的產品和服務排在其他競爭對手之前。Google也不能把Chrome瀏覽器預設為用戶的默認選項。此外，通訊平台之間須互相支援，這可能意味蘋果iMessage，可能需要與Meta旗下的Facebook Messenger或WhatsApp交換數據。

應用程式或可繞過蘋果下載

加密通訊軟件Element營運總監Amandine Le Pape表示，大型科技公司將被迫接受互相協同工作（interoperability），開啟新的創新時代，消費者和企業將有更多選擇。蘋果則表示，憂慮新法規的一些內容，可能會為用戶帶來「不必要的私隱和安全漏洞」，影響蘋果對知識產權收費。

此外，蘋果與熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games的訟戰持續。蘋果於2020年將《要塞英雄》從App Store下架，被Epic入稟美國法院指控涉嫌壟斷。

法官羅杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）雖裁定蘋果違反加州不公平競爭法，但駁回了Epic對蘋果10項指控中的9項。Epic不滿裁決，此前已提出上訴。蘋果周四亦向上訴法院提交陳述，指法官對其違反加州不公平競爭法的裁決應被推翻。

（綜合報道）

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