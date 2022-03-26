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日央行：弱圓對經濟有利

【明報專訊】聯儲局官員接連放鷹，與日本央行的超寬鬆立場背道而馳。在日圓兌美元跌至6年低位之際，日本央行行長黑田東彥重申，日圓疲軟對整體經濟有利，因為日本經濟的結構性變化，日圓下滑可以令企業在海外賺取的利潤價值增加。日圓兌每美元昨曾跌穿122。法興策略師愛德華茲（Albert Edwards）估計，日圓兌每美元有可能跌至150，意味在現水平再跌近兩成，重返1990年低位。

日圓兌美元曾跌穿122

昨公布的東京3月核心消費者價格指數（CPI）按年上漲0.8%，是2019年12月以來最大升幅。值得注意的是，東京3月能源價格按年升26.1%，是41年來最大升幅。

黑田表示，近期進口價格上漲，主要是受全球大宗商品通脹推動，而非日圓疲軟。他說，穩定的通脹水平，才是觸發央行政策調整的必要條件，日圓偏軟並非政策的考慮要點，主張繼續實施刺激措施。

黑田預計，日本CPI可能會由4月起加速至日本央行的2%目標附近，但他不急於撤回刺激措施，因為任何通脹上升，都必須伴隨工資、就業和企業利潤穩步上升。

IMF：美元主導地位逐漸被侵蝕

此外，國際貨幣基金組織（IMF）發表報告，指美元在全球貨幣的主導地位正逐漸被侵蝕。報告稱，過去20年，各國央行轉向人民幣在內的非傳統貨幣來分散所持的外匯，令美元在全球儲備貨幣的份額一直穩步下降。

各國儲備貨幣從兩個方向撤出美元，其中四分之一轉向人民幣，四分之三轉向經濟規模較小的國家貨幣，令增持澳元、加元、坡元、韓圜和瑞典克朗的現象趨於明顯。

在46家積極推進多元化的央行當中，它們的儲備現在至少有5%非傳統貨幣。

（綜合報道）

[國際金融]