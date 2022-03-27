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油氣價漲債息挾升 美股續向上 美2年跟10年債息差收窄 市場憂衰退

標籤：經濟

【明報專訊】俄烏局勢拉鋸，挾高資源價格，當中布蘭特油價抽高，高見每桶120美元，帶動外圍歐美油氣股普遍走高。美國10年期債息亦升破2.5厘，市場正注視會否出現孳息曲線倒掛的情况，投資者或擔心美國出現衰退。有市場人士認為，由於戰局未定，之前的升市與挾淡倉有關，料本周期指結算港股大回吐，籲投資者切勿高追，或可趁低吸納作長線投資。

受局勢刺激，布蘭特油價高見每桶120.65美元，紐約WTI（西德州中質原油）期油價格亦微升0.2%，至每桶112.6美元；紐約天然氣價則漲2.6%。歐美油氣股普遍被油價推高，其中埃克森美孚（美：XOM）、法國道達爾均漲2%，雪佛龍（美：CVX）升1.8%，中國石油（0857）ADR表現較好，升2%，較港股收市亦升了2.2%（見表）。

不過，美國10年期債息升破2.5厘，短期債券孳息率同時抽上，2年期債息跟10年期的息差過去一個月大幅收窄（見圖）。市場憂慮國債孳息曲線會否再現倒掛，成為美國經濟衰退的徵兆，惟逢孳息抽高時，美國銀行股通常繼續受捧。

上周五道指標指收升 納指微跌

道指上周五最初表現見好，曾高見34,942點，惟後勁不繼，曾倒跌0.2%至34,631點，臨收市回升至34,861點，收升153點或0.44%，並連升兩周。標指走勢相若，收市報4543點，升22點或0.5%。納指則表現偏軟，跌22點或0.16%，收報14,169點。港股ADR比例指數亦跟升257點，其中美團（3690）漲逾6%，阿里（9988）升逾3%。

時富財富資產管理顧問黎永良表示，現時大市很多挾淡倉，許多人尚未平倉，估計本周期指結算後港股出現大回吐，但難料會否跌穿20,000點。他認為，未來一周美國會公布更多經濟數據，亦會有官員發言，加上俄烏戰局未穩，股市變數較大，籲投資者謹慎，切忌高追，但可考慮低價吸納行業龍頭股作長線投資，如科網股、內需股、ESG（環境、社會及企業管治）股等。

分析：本周變數大 忌高追

東驥基金管理董事總經理龐寶林估計未來一周港股有機會反彈少許，但因新經濟股盈利不好，只靠回購支持股價，料恒指最多只能升至24,000點。若恒指於22,000點止步，則料鞏固下試。如政局沒有惡化，預計恒指不會跌穿18,000點。

另外，大行野村包括陸挺在內的經濟學家指出，中國經濟增長首季放緩加劇，料3月經濟活動全面惡化，中國要實現今年GDP增長目標「約5.5%」更見困難。

明報記者