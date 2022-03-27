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外交部傳要求「三桶油」檢視俄業務 中石化叫停投資

標籤：經濟

【明報專訊】俄烏爆發衝突後，對在俄羅斯有生意及業務往來的金融機構及企業影響浮現。當中傳出中國外交部，已要求「三桶油」（即中石油、中石化及中海油）檢視俄羅斯業務及和當地伙伴的業務關係。串流音樂平台Spotify（美：SPOT）索性取消在俄業務。為穩定局面，俄羅斯央行採取行動，自下周一起恢復向銀行定價買金。

彭博：匯控額外審核俄潛在客戶

外電路透報道，中石化集團叫停一在俄的5億美元天然氣化工廠投資及一家天然氣行銷業務的談判。彭博報道，匯控（0005）要求合規人員對持有俄羅斯地址或該國護照的潛在客戶作額外審核。長和（0001）自6月底結束在俄的屈臣氏零售業務，音樂串流平台Spotify亦相繼叫停當地收費及免費服務。

除俄羅斯受制裁之外，美國聯邦通信委員會（FCC）亦出招，將中國電信（0728）、中國移動（0941）的美國子公司及俄羅斯電腦安全公司卡巴斯基，列入「對美國國家安全或美國人的安全構成不可接受風險」的名單，禁止在美國使用該等公司設備。

俄央行下周向銀行購金

雖然俄羅斯面對制裁，彭博報道，內地貿易商仍有少量氧化鋁經水路運往西伯利亞，為數3噸。自3月中停止向銀行購金的俄羅斯央行更宣布，下周一至周三定價每克5000盧布（約52美元）向銀行購金，自6月30日後購金價可能調整。此舉旨在滿足國民對貴金屬增加的需求，確保持續供應及金商無隔斷運作。不過其出價與國際市價62.6美元有距離。