moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

太盟投資擬港上市 傳集資逾156億

標籤：經濟

【明報專訊】彭博引述消息稱，私募基金太盟投資集團集資額或高達20億美元（約156.6億港元），估值100億至150億美元（約783億至1174億港元）。據最新上載招股文件顯示，黑石是太盟的小股東之一。彭博引述消息稱，部分財務顧問提出太盟估值可高達200億美元，惟太盟或以保守態度定價。太盟及相關投行未有就此置評。

估值783億至1174億

太盟上市的聯席保薦人為高盛與大摩。文件更顯示，黑石投資於2018年入股太盟投資集團，經Pegasus LP持股17.6%。太盟更獲近300家機構基金投資者支持，資產管理規模在過去十年中增長約6倍，截至去年底管理資產約500億美元（約3915億港元）。自創立以來至去年底，太盟已投資逾700億美元（約5481億港元），當中大中華區佔52%，澳洲及新西蘭佔21%，北亞佔10%。

去年底管理資產約3915億

太盟是亞洲最大的另類資產基金經理，有別於同業TPG及CVC到美國上市，其以香港為基地、在香港上市，旗下基金曾因涉足盈德氣體、春泉產業信託（1426）等投資而聞名。太盟投資主席兼首席執行官單偉建涉獵廣泛，包括私募股權、私債、房地產、絕對回報基金等範疇。其上市集資後，預料約75%淨額用於資助新策略，尤其看到亞洲另類投資市場尚有大量潛力有待開發；約25%淨額則用於投資太盟基礎設施技術、研發、環境、社會及企業管治措施。

太盟分三大業務，其中私募股權部門由單偉建於2010年創立，資產管理規模達170億美元（約1331億港元），總回報約為26%；信貸及市場部門由Chris Gradel於2002年聯合創立的太盟投資集團發展而來，資產管理規模達210億美元（約1644億港元）﹐總回報約20%；不動產部門則由Jon-Paul Toppino於1997年共同創立的Secured Capital Japan發展而來，資產管理規模90億美元（約705億港元），總回報約25%。