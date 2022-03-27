太盟投資擬港上市 傳集資逾156億

估值783億至1174億

太盟上市的聯席保薦人為高盛與大摩。文件更顯示，黑石投資於2018年入股太盟投資集團，經Pegasus LP持股17.6%。太盟更獲近300家機構基金投資者支持，資產管理規模在過去十年中增長約6倍，截至去年底管理資產約500億美元（約3915億港元）。自創立以來至去年底，太盟已投資逾700億美元（約5481億港元），當中大中華區佔52%，澳洲及新西蘭佔21%，北亞佔10%。

去年底管理資產約3915億

太盟是亞洲最大的另類資產基金經理，有別於同業TPG及CVC到美國上市，其以香港為基地、在香港上市，旗下基金曾因涉足盈德氣體、春泉產業信託（1426）等投資而聞名。太盟投資主席兼首席執行官單偉建涉獵廣泛，包括私募股權、私債、房地產、絕對回報基金等範疇。其上市集資後，預料約75%淨額用於資助新策略，尤其看到亞洲另類投資市場尚有大量潛力有待開發；約25%淨額則用於投資太盟基礎設施技術、研發、環境、社會及企業管治措施。

太盟分三大業務，其中私募股權部門由單偉建於2010年創立，資產管理規模達170億美元（約1331億港元），總回報約為26%；信貸及市場部門由Chris Gradel於2002年聯合創立的太盟投資集團發展而來，資產管理規模達210億美元（約1644億港元）﹐總回報約20%；不動產部門則由Jon-Paul Toppino於1997年共同創立的Secured Capital Japan發展而來，資產管理規模90億美元（約705億港元），總回報約25%。