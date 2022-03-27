併購融資成內房出路 碧桂園獲農行200億額度

政策重點支持房企購財困同業項目

內房行業去年經歷調整後，自去年底開始在政策上略有放鬆，當中重點支持優質內房企業收購處於財政困難的同業之優質項目，並由去年底至上周五，陸續有在港上市的內房股，獲銀行開「綠燈」，批出併購融資額度。當中除了旭輝之外，包括五礦地產（0230）及美的置業（3990）亦分別於2月下旬及3月初，獲得交通銀行北京分行及招商銀行授出100億元及60億元併購融資額度。

碧桂園方面，則在剛過去的周五3月25日，宣布已獲農業銀行廣東省分行，簽署總值200億元《併購及保障性租賃住房戰略合作協議》，這更為其在3月初獲招行簽署落實150億元之後，於併購融資方面再下一城。最新獲得的農行額度，更是近期眾個案中，金額最巨。

銀行授出的併購融獲內房受落，一如較早前旭輝首席財務官楊欣所言，該等額度既不算入「三條紅線」的新增有息負債，亦不算入銀行「兩集中」（意指集中發布及組織出讓土地）的紅線（意指房地產貸款佔比及個人住房貸款佔比）內，因此他們會繼續與其他銀行在新增併購融資方面洽商。