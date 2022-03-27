中歐鐵路因制裁俄斷班 推升海運費

資料來源：彭博社、金融時報

總部設於瑞士的歐洲主要貨運代理德迅國際（Kuehne + Nagel International AG）亞太區高級副總裁 Marcus Balzereit稱，已拒絕透過鐵路，將貨物由中國運往歐洲的服務。總部位於芝加哥的物流行業信息供應商FourKites總經理Glenn Koepke表示，一些貨運公司正轉向海運。

雖然部分國家疫情消退，但物流行業的人力仍然短缺。由陸路改為海路，令部分大型港口更擠塞，為脆弱的供應鏈增添壓力。物流業界表示，通過鐵路將亞洲貨物運往歐洲約需時兩周，海運需時一個月。

亞洲鐵路貨運到歐 較海運省時一半

Balzereit表示，海路及空運合併使用，可幫助一些汽車製造商及高科技電子產品製造商避免供應鏈中斷，但運輸成本將會飈升。雖然船運是最廉宜的運輸方法，但整體運輸成本會被空運推高。通過鐵路運輸貨櫃的成本，大約是海運的兩倍，是空運的四分之一。

韓國證券公司Shinyoung Securities指出，即使運輸成本上漲，對商戶來說，更重要的是維持生產及交付。內地《證券時報》報道，由3月開始，從大連港經鐵路出口歐洲的貨運量大幅減少，對比今年頭兩個月的出口貨運量平均增長70%以上。

「中歐班列」在過去10年建立，是「一帶一路」倡議的一部分。諮詢機構貝恩（Bain & Company）估計，去年「中歐班列」共運送約146萬個貨櫃，運載價值約750億美元的貨物，佔中歐貿易總額4%。

「中歐班列」去年運載貨值750億美元

這鐵路網將浙江義烏、陝西西安、河南鄭州、四川成都、湖北武漢等商業中心，與俄羅斯、白俄羅斯、波蘭、德國、意大利和西班牙連繫起來，除運輸電子產品和汽車，也運送木製品及石油化工產品。

去年新冠疫情期間，消費者對筆記簿電腦及手機等電子產品需求激增，「中歐班列」成了重要的運輸途徑。貝恩公司指今年如果不使用鐵路，電子產品所受的影響可能最大。

由於內地近期出現新冠疫情，對貨櫃車司機等物流從業員加強檢疫，出口商增加使用海路運輸，增加了貨運延誤的風險。本月早前，等待進入深圳鹽田港的貨櫃車曾大排長龍。航運巨頭赫伯羅特（Hapag-Lloyd）估計至少有13艘船延誤。

網上物流平台Freightos表示，一些航運公司拒絕向俄羅斯發貨，將船舶轉移至一些擠塞的歐洲港口。隨着更多貨櫃由鐵路轉為海運，將進一步拖慢港口運作。

物流業界指出，即使俄烏危機爆發前，取得貨船櫃位，並按時運送到目的地已困難重重，港口問題令原已脆弱的供應鏈再添障礙。

[企業地球村]