歐民眾「倉鼠式搶購」 囤積糧食碘片

民眾對戰事的憂慮，觸發北歐人搶購碘片來防範輻射。據挪威媒體報道，最近幾周已售出超過170萬片碘片，藥房要到下月才會有貨。

挪威數周售出逾170萬片碘片

德國、西班牙、意大利、比利時及希臘部分連鎖超市及雜貨店，近期實施購物「配給制」，限制每名顧客可購買的糧油雜貨分量，以免出現「倉鼠式搶購」（Hamsterkäufe），這德國用語將消費者的囤積行為，比喻為倉鼠把食物塞滿嘴裏的習慣。

消費者在新冠疫情期間經歷過供應鏈危機，很多人習慣大量囤貨。隨着作為歐洲糧倉的俄羅斯及烏克蘭陷入戰爭，消費者又爭相搶購物資。

米蘭麵包價格漲近1倍

意大利從東歐進口大部分小麥，並從烏克蘭進口大量葵花籽油，以及用於動物飼料的玉米。該國的麵包、意大利粉及肉類價格正加劇上漲。根據意大利農業聯合會（Coldiretti）的數據，米蘭一條麵包的價格已漲至每公斤8歐元（約69港元），而去年11月的平均價格才4.25歐元（約37港元）。

意大利北部萊科市（Lecco）居民迪萊托 （Sabrina Di Leto） 稱，麵包一直是窮人的食物，現在竟變成奢侈品。她表示，自己囤積麵粉焗麵包，以節省開支。她又考慮將後院改建成菜園和雞舍，以便在糧食短缺時自給自足。

俄烏兩國除出產可製成麵粉的小麥，又大量出產用於煉製食油及作為動物飼料的葵花籽、油菜籽、亞麻籽和大豆。單是烏克蘭就出口了全球一半的葵花籽油，另外21%來自俄羅斯。

根據德國油籽加工業協會的數據，在歐盟加工的亞麻籽，近90%來自進口。該協會警告，俄烏危機可能導致食油及動物飼料一時間難以找到充足的貨源而出現短缺。

德國法蘭克福部分超市張貼告示，呼籲消費者顧及他人，避免不必要地囤貨，以免麵粉和食油的貨架被搶購一空。在通脹高企的土耳其，超市已賣光了葵花籽油。而西班牙官員則建議消費者，與其恐慌性搶購葵花籽油，不如轉用西班牙本土生產的橄欖油。

不過，大型零售商家樂福（Carrefour）（法：CA）表示，雖然在法國和西班牙有些人在囤貨，家樂福在一些地方的葵花籽油已經售罄，但整體而言，市場運作大致正常。

[企業地球村]