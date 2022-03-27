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薛偉傑：華為捲軸屏概念機傳屏幕可拉伸至10.7吋

【明報專訊】網媒流傳，華為研製了一款捲軸屏概念機。驟眼看來，其設計和OPPO X 2021捲軸屏概念機相近；但其屏幕比起OPPO X 2021及現時所有兩摺屏手機都要大得多。

未拉伸狀態有如兩摺屏

在未拉伸狀態，華為這款捲軸屏概念機的外觀和外摺的兩摺屏手機差不多，正面屏幕為6.8吋，支持2K超高解像度和120Hz的屏幕更新率。在拉伸狀態，它則變身成為平板電腦般，擁有10.7吋的大屏幕。這比起OPPO X 2021只能由6.7吋伸展成7.4吋，足足大了3.3吋。

關鍵就是前面所說，在未拉伸狀態，它已經有如一片外摺的兩摺屏幕（6.8吋只是正面的尺寸），所以實際從捲軸中捲出來的尺寸並沒有想像中那麼多。因此，可以說它同時融合了捲軸屏和兩摺屏的設計。

可以拍攝8K超高清影片

這款手機不設了前置的攝像頭，讓正面屏幕毋須穿孔。原來它在背面屏幕的側邊搭載了3個攝像頭。若需要自拍，只需翻轉機身就行。

後置的3個攝像頭分別為5000萬像素、5000萬像素和2600萬像素，支持多主攝融合技術，可以拍攝8K的超高清影片。

此外，它搭載了「麒麟9000L」處理器和國產的5G射頻元件，可以支援5G網絡。若消息屬實，這款捲軸屏概念機設計新穎，相當令人期待，但有關消息尚未得到華為證實。

明報記者 薛偉傑

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