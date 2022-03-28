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AR濾鏡不止玩玩下

半地濾鏡效果的營銷案子，最近好像沒有開首人推出時那般火熱。但IG則另一回事仍很多用戶熱愛玩一些特色的濾鏡，例如試一試自己匹配的頭髮、眼睛顏色，或是測試一下自己有沒有手震，也有偷拍身邊朋友聽到又長又響的屁聲反應。不過品牌在此方面應用最近卻少了，一來是疫情下市場恢復元氣當中，也因為AR濾鏡營銷要好玩有創意得來又要緊密連繫品牌營銷目標，絕對是一個考功夫的挑戰。

Google將AR套用購物體驗

AR濾鏡效果，當然不只於娛樂目的。Google兩年前就有預告投入資源開發相關應用，如果不計Google Glass這套硬件，現只聞樓梯響。最近Twitter相卻流傳了Google在美國測試AR購物體驗。之前在零售培訓介紹科技走勢，我已經將美國大型連鎖品牌用AR試妝的應用，想不到Google將它更上一層樓，直接在搜尋結果顯示商品時，提供互動試妝效果預覽，根據之前的宣佈除了化妝品，也會應用在時裝上。

AR濾鏡未來應用更廣

要講AR濾鏡效果，當然不能不提掀起熱潮的始祖Snapchat。記得由最初自拍變後生變老的濾鏡效果掀起下載Snapchat的熱潮，到現在我Snapchat還是很積極「玩」好AR這一塊。心水清的Marketers要記得Meta / Facebook有Oculus這套硬件，其實Snapchat也有Spectacles這副「型仔」眼鏡。當Meta強調元宇宙商業開會應用時，Snapchat走的是輕鬆娛樂路線，世界地標重現眼前的AR濾鏡計劃，仍在不斷發展當中，最近也收購了巴黎的一家AR公司NextMind，從幾家社交媒體巨頭的種種行動，AR絕對不是小「玩」意，而是有錢途的技術。

用戶出賣「色相」有要求

疫情期間少了實體營銷宣傳活動，一些跟地點相應的AR營銷當然也停了。其實也是一個整合期，就有如直播營銷，過了對科技帶來的新鮮感，就是對內容更有要求的一個階段。如果品牌製作的AR濾鏡只是「交功課」硬張產品放到自拍用戶的臉上，沒有趣味，沒有分享價值，要求高的用戶怎會願意出賣自己「色相」？

圖片來源：@djcoppedge Twitter, Spectacle網站截圖

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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bernie@social-stand.com

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