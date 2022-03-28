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疫下5新盤逾2700伙延遲交樓 帝御系列1782伙佔最多 OMA by the Sea遲半年入伙

【明報專訊】第五波新冠疫情爆發下，本報統計，近期有逾2700伙、涉及5新盤延遲交樓（見表1），其中以香港小輪（0050）與帝國集團合作的屯門掃管笏帝御系列1至3期佔最多，共涉1782伙，由原定下月入伙延遲至今年6月。延期較長為永泰（0369）屯門掃管笏OMA by the Sea，入伙期更由今年中延至今年底。另外，來季市場將有10個主要新盤陸續入伙，涉及約5390個單位（見表2），主要集中於新界西北區，除帝御系列1至3期外，亦包括新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay 1及2期共涉3394伙，佔季內入伙單位總數逾六成。

明報記者 陳寶恩

提供517伙的OMA by the Sea原定今年6月入伙，根據樓書，關鍵日期押後至今年12月底，達半年之久，是近期延遲最長的新盤。永泰回覆本報查詢時表示，OMA by the Sea由於建築期內受惡劣天氣及不可抗力等因素影響，項目之認可人士按買賣合約條款批予項目的關鍵日期，由原定今年6月30日，順延至今年12月26日。該集團又指出，項目現時工程進度理想，將力求在切實可行範圍內盡快取得入伙紙及完成有關項目。

此外，帝御系列1至3期合共1782伙，是近期延遲入伙的新盤中涉及伙數最多，項目原定的入伙期為今年4月底，不過，根據項目樓書，上述3期項目的預計關鍵日期分別延遲37天至59天，至最遲今年6月底入伙。另外，原由內房恒大（3333）持有的長沙灣睿峰，共414伙，早前轉讓予鼎珮集團，原預計去年10月底入伙；不過發展商表示，項目2月獲批入伙紙，料今年5月才入伙。

來季5390伙新盤入伙 新界西北佔六成

另綜合市場資料，來季共有約10個新盤、涉及約5390伙陸續入伙。率先在下月入伙的包括恒地（0012）啟德沐泰街THE HENLEY I及II期，共提供883伙。年初有多個新盤入伙的將軍澳日出康城，其中由會德豐發展的9C期OCEAN MARINI，涉及503伙，亦料於下月收樓。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署數據，今年1月份全港未有任何私人住宅項目動工，為過去21年來第7次錄得「零動工」的月份。他又稱，近期疫情下影響建築材料生產及運輸，而地盤工人亦可能因為染疫需要停工及隔離，出現人手不足的問題，以上均會拖慢私宅動工進度，從而影響新盤入伙日期。

寬按保下料有利買家上會

此外，新盤入伙期押後亦會對新盤買家帶來按揭等問題。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，建期付款的買家普遍於收樓前數月起籌備按揭上會，若按揭批核後逾3個月才收樓，一般需重新審批入息。若貸款人不幸失業或收入減少，貸款額或減少甚至被拒批，需額外準備資金，或加擔保人才可重新上會。莊又指出，政府近期放寬按保成數，1000萬至1920萬元現樓物業可申請最高八至九成樓按，新盤買家選用建期付款同樣可用新按保，預期未來新盤建期比率會進一步上升，亦有助發展商出售現樓貨尾。