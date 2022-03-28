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未入伙先放租 OCEAN MARINI呎租36

【明報專訊】不少新盤業主在未正式收樓前，已經將單位放租吸客。本報統計，來季有約5390伙新盤入伙，其中將軍澳OCEAN MARINI及長沙灣睿峰，已陸續有業主搶先放租。

叫租比同系高兩成

今年初多個大型新盤入伙的將軍澳日出康城，其中會德豐OCEAN MARINI預計下月入伙，涉及503伙。中原高級分區營業董事伍錦基表示，項目現時暫約40個放租盤，叫租最低為1A座中層D室，實用面積472方呎，2房間隔，每月叫租1.7萬元，實用呎租36元。翻查資料，同系今年初入伙的MARINI，3A座低層E室，實用面積495方呎、2房戶，早前以1.49萬元租出，實用呎租30元，以呎租計，上述放租盤叫租比同類市價高約兩成。

市區方面，原為恒大（3333）旗下的長沙灣東京街睿峰，預計今年5月起交樓，美聯高級分區營業經理劉念滿表示，睿峰暫約13個放租盤，入場租盤為西翼中層D室，實用面積238方呎開放式戶，叫租1.6萬元，實用呎租67元。業主2020年7月605萬元一手購入，若以叫價租出，回報率約3.1厘。

分析：來季新界西北入伙盤租金料受壓

受制於疫情打擊，私宅租金隨樓價回落。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，今年首季本港租金下跌約2%。他指出，上半年入伙新盤集中新界西北，其中屯門掃管笏帝御系列，以及天水圍Wetland Seasons Bay，伙數多達約3400伙。以一般新盤買家有約三成為投資者，預期上述新盤入伙時，放租盤湧現，租金水平或比市價低5%至10%。布少明預期，隨着疫情緩和，加上來季料放寬限聚令下，私宅租金有機會將喘定，並料第三季起回升。