新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗

【明報專訊】疫情除影響新盤建築進度外，更令新盤市場買賣冰封；但隨着近日疫情稍為緩和，一手成交亦稍為回升。綜合市場消息，新盤市場過去周末兩日錄得約19宗成交，按月增加46%，為近兩個月來最多一手成交的周末。不過，早前市場受疫情影響，本月暫錄約120宗一手買賣，與2月份全月數字相若，而總計今年首季至今，整體一手成交仍未達千宗水平。