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新盤周末19成交兩月最旺 本月暫錄120宗

【明報專訊】疫情除影響新盤建築進度外，更令新盤市場買賣冰封；但隨着近日疫情稍為緩和，一手成交亦稍為回升。綜合市場消息，新盤市場過去周末兩日錄得約19宗成交，按月增加46%，為近兩個月來最多一手成交的周末。不過，早前市場受疫情影響，本月暫錄約120宗一手買賣，與2月份全月數字相若，而總計今年首季至今，整體一手成交仍未達千宗水平。

薈藍佔6宗 揚海實呎3.25萬沽特色戶

主打迷你戶的宏安（1243）旗下青衣薈藍，早前推出印花稅優惠，吸引買家入市，項目過去兩日共售出6伙，為過去周末兩日最多成交的新盤。另嘉里（0683）、信置（0083）黃竹坑港島南岸揚海昨售出一伙特色戶，為項目本月首宗成交。有關單位為2A座低層一伙連花園特色戶，實用面積566方呎，連125方呎花園，成交價1839.52萬元售出，實呎約32,500元。

信置首季暫售81伙 套現逾15億

資料顯示，信置（0083）本年首季至今，暫售出81個單位，套現逾15億元，其中與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙暫售50伙，套現7.6億元，而觀塘凱滙則售出19伙，套現約3億元，其餘成交新盤包括何文田嘉道里道ST. GEORGE'S MANSIONS （1伙）、馬鞍山SILVERSANDS（4伙）、旺角ONE SOHO（2伙）、大埔白石角逸瓏灣8（2伙）、西貢133 PORTOFINO（2伙）及大角嘴奧柏御峯（1伙）。