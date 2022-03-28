元朗單日11宗二手成交 本月破百宗超上月三成

中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗上周六單日連錄11宗二手成交，本月累積成交破百宗，較上月全月77宗成交增逾三成，部分業主收窄議價空間。王勤學表示，元朗世宙連錄兩宗零議價成交，其中2座低層F室，實用面積431方呎，2房間隔，叫價700萬元，最後以零議價沽出，實呎16,241元。原業主2015年12月534萬元一手買入，持貨6年多，帳面獲利166萬元或31%。

美聯助理區域經理張國成亦表示，元朗蝶翠峰15座低層B室，實用面積770方呎，3房加儲物室間隔，以778.8萬元易手，實呎10,114元。買家為一名租客，數年前沽出所持物業，有感「落錯車」而重新入市。原業主於2016年以536.8萬元入市，現帳面獲利242萬元，賺幅45%。

將軍澳本月逼200宗 買家無睇樓逾千萬入市

將軍澳二手樓市交投同樣活躍，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳本月連同私樓、公屋及居屋等，暫錄得約194宗二手成交，已超越上月全月177宗，估計本月總成交可突破220宗水平，較上月多出24%。利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳THE PARKSIDE 1A座中層D室，實用面積541方呎，2房連儲物室間隔，以約1068.9萬元易手，實呎約1.98萬元，買家在無睇樓下入市，原業主2014年11月以約648萬元購入，持貨約7年半，帳面獲利約421萬元或約六成半。