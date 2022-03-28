富達繆子美：中國GDP保5.5%具挑戰 小心股市

明報記者 葉創成

國務院副總理劉鶴前周三（16日）主持及召開金融穩定發展委員會專題會議，提出要保持資本市場平穩運行後，恒指由當日開始急升，上周三最高報22,423點，與前周二收市價18,415點比較，僅僅6個交易日便急升4008點或21.76%；上周中後期回吐逾1000點，周五收報21,404點。而恒指去年2月18日從高位31,183點反覆回落，前周二最低報18,235點，累積下跌12,948點，至今從低位回升3169點，相當於下跌幅度12,948點的24.4%（見圖1），去年12月20日、今年1月6日及2月25日於22,700點附近曾形成的「三底」，現已由支持變阻力。

面對港股近日如此大的波動，今期專訪富達國際繆子美分析後市，她強調，即使該行認為中國股市存在機會，尤其是在中長期，但假如投資者認為隨着中國政府近日已推出刺激經濟增長措施，中國股市短期升勢便可延續，這看法似乎過於樂觀。

須觀望中國刺激政策成效

繆子美表示：「雖然中國政府近日正推動寬鬆的貨幣和財政政策，但到目前為止，這些措施是有針對性和有限的。我們仍需要觀察會否有更多的基建專案推行，在中國政策執行層面需要更多耐心，政策需要更多時間傳導到實體經濟。相比起2017年，中國的消費、地產投資目前分別受到疫情、行業監管政策的限制。因此，要實現5.5%左右的GDP目標是具有挑戰性的。

「外部風險也需要關注。雖然去年中國出口的強勁增長為經濟扛起大旗，但由於疫情和戰爭相關的限制仍存在，公司盈利勢頭正在放緩。尤其是目前海外滯脹風險攀升，海外發達國家需求高峰已過，我們擔心這會影響出口導向型的中國企業；除了烏克蘭局勢，聯儲局加息、縮表在即也備受關注；此外，中美關係、全球供應鏈中斷、成本上升等挑戰都不容忽視，這也部分反映在價格中。因此，我們近期看法趨於謹慎。在未來數月，我們應該小心管理風險，重點關注下行保護。」

料儲局5月加息半厘 宣布縮表

聯儲局收緊貨幣政策的力度及速度，被視為今年全球金融市場的關鍵變數，當局本月中已宣布加息0.25厘，而根據點陣圖顯示，聯儲局官員預測聯邦基金利率今年底將升至1.9厘左右，換言之在今年餘下6次議息會議均會加息，其中一次更會加0.5厘；而美資大行高盛及花旗上周均預測聯儲局在未來兩次議息會議（在5月及6月）均會加息0.5厘，花旗更預測第三季議息會議（7月及9月）均會各加息0.5厘，而且美國利率市場期貨（Future）及隔夜指數掉期合約（Overnight Indexed Swap、OIS）等衍生工具最新亦預測聯邦基金利率今年底升至2.5厘附近（見圖2），帶動美國10年期國債孳息率過去兩星期急升近0.5厘，上周五收報2.4731厘（見圖3），予人山雨欲來的感覺。

假如聯儲局一如上述預測般急速收水，不論美國、中國以至全球股市會否均將出現短期震盪？她表示，雖然目前美國融資環境已經相對收緊，但這並不足以阻止聯儲局加快加息的步伐。她引述聯儲局主席鮑威爾上周的言論，「（聯儲局）顯然有必要迅速（expeditiously）採取行動，將貨幣政策立場恢復到一個更中性的水平，如果這是恢復價格穩定所需要的，就需轉向更有限制性的水平」，她指聯儲局對收緊貨幣政策所用措辭已從1月時的「穩步」（steadily）轉為「迅速」，展現出全面抗擊通脹的決心，此信號表明未來不排除會出現一次加息0.5厘的可能，並且今年中可能便會開始縮減資產負債表的規模：「雖然我們預料聯儲局今年很有可能僅會加息3至4次，較市場預期的6次為少，但我們亦預計從5至6月開始，聯儲局可能將開啟每月600億至800億美元的縮表計劃，這速度將是上一次縮表的兩倍，投資者需要格外關注。」

商品價格急升 美衰退風險增

在聯儲局緊縮貨幣政策的背景下，繆子美認為，投資者要做好兩手準備：（1）如果後續美國經濟陷入衰退，尤其是受到高油價等拖累，新興市場可能會二次探底；（2）如果美國經濟不步入衰退，市場的技術反彈可能會持續一段時間。

繆子美上文提到高油價可能拖累美國經濟陷入衰退，在俄羅斯上月下旬揮軍烏克蘭後，高油價的問題變得更加尖銳，對於烏克蘭局勢，她表示短期未見好轉迹象，仍擔心未來的滯脹風險，「近期多數大宗商品價格已由疫情因素導致的低谷大幅攀升，截至2月底，反映大宗商品價格的一個指數較2020年4 月的低位上升 85%，同一期間布蘭特油價漲幅一度超350%，銅價漲幅一度超125%。3月初俄烏衝突加劇導致隨後幾周大宗商品價格指數繼續上升30%，布蘭特油價和小麥價格均觸及自2008年初以來的歷史新高。除了帶來明顯的通脹影響外，我們認為大宗商品價格飈升還將對消費和企業經營需求造成影響。美國自第二次世界大戰以來經歷的10次經濟衰退中，有9次衰退都曾先經歷過油價暴漲」。

美國是全球最大經濟體，金融市場向來有「美國打噴嚏、全球大感冒」的說法，參考往績，一旦美國經濟出現衰退，不止拖累美股跌入熊市，中國以及全球股市也難獨善其身，而且跌幅更往往較美股大。

雖然中國股市短期料充滿挑戰，惟繆子美認為，相較於離岸中國股市，中國內地的A股表現會相對更有韌力，這主要是因為該市場將受益於政策寬鬆周期，並且外資在A股的持股比例仍相對有限。

看好中資公用醫療保健股

另外，繆子美透露，目前富達國際在中國股市中看好的板塊，包括公用股及部分醫療保健股，「我們看好中國公用事業股，特別是風能、太陽能及水力發電的上市公司，高油價將帶動這些上市公司表現向好，因為可再生能源的優勢將愈趨顯著。這一趨勢在歐洲也非常明顯。鑑於石油及天然氣價格飈升，加上烏克蘭局勢緊張，經濟『脫氣』（編按：減少石油及天然氣）的迫切願望可以促進風能或太陽能的發展。我們預計歐盟風能或太陽能的裝機速度在2030年結束前或達到每年150GW至200GW的峰值，2016至2020年的年均值則僅為20GW 。在這假設下，相關可再生能源公司都將受惠。另一方面，隨新冠疫情重燃，部分醫療保健股也有望有更好的表現」。

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