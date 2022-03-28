moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前

【明報專訊】儘管經濟發展有周期波動，但富者愈富卻是長期趨勢，造就了豪華遊艇等超級奢侈品市場保持較穩定的增長。上周截止認購的豪華遊艇生產商法拉帝（9638），按2021年30米以上舷內複合及專門製遊艇市場當中，法拉帝以13%的份額佔據全球最大豪華遊艇生產市場，去年首9個月新訂單已超越2019年、即疫情前的全年總數，反映集團業績已從疫情中快速反彈。

撰文 旻晞

法拉帝是次全球發售8358萬股，市場消息指，截至上周五，公開認購部分仍未足額，而最終定價為22.88元，接近下限價範圍，按此價集資額約19億元。股份將於本周四上市，中金為獨家保薦人，沒有基礎投資者。法拉帝集資所得，主要用於研發新型號、收購及翻新位於意大利的生產設施。

全球最大遊艇生產商 市佔13%

法拉帝主要從事設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇。集團於80至99英呎的舷內複合材料遊艇及30米（約100英呎）至43米的舷內專門定製遊艇市場的領先地位更顯著，市佔率分別達約20%及24%。

集團旗下產品可分為3類，即包括：複合材料遊艇；專門定製遊艇和超級遊艇，主要是以尺寸範圍及價錢分類，按價錢而言，大體每艘遊艇造價介乎90萬至1000萬歐元不等（約770萬至8600萬港元）。可想而知，集團的銷售對象，正是所謂的「超高淨值」及「極高淨值」的富豪，即擁有可投資及流動資產同樣達5000萬美元以上的人。

從業績看，集團往績保持增長，除了2020年新冠全球爆發，鑑於相關封鎖限制，集團當年暫時和部分暫停了6個船廠的運營兩個月，令生產減少，影響盈利。然而，踏入2021年首9個月，集團無論是新訂單總值、收入及盈利都已大幅反彈，甚至超越2019年全年水平（見圖），集團指主要由於各遊艇訂單增長及配套業務整體增加而增長。

亞太超高淨值人士年複合增逾一成

顧問報告預計全球遊艇市場將於2020至2025年期間觸底反彈，於2025年達到268億歐元；而2020至2025年的複合年增長率為7.3%。報告指疫情雖令市場一度回落，但由於鼓勵社交隔離，且遊艇能提供一個更為私密舒適的場所供消遣時間，愈來愈多超高淨值人士及極高淨值人士熱中體驗遊艇生活，因而帶動行業回升。

法拉帝最大市場一直為歐洲、中東及非洲地區，第二大市場是美洲；亞太市場的收入比例於去年首9個月僅降至佔5.2%，主要因為作為其主要市場的香港，2019年以來先後受社會運動及疫情影響。

大股東濰柴 有助拓內地市場

不過行業報告預期2020至2025年期間，亞太區內超高淨值人士及極高淨值人士出現前所未有的增長趨勢，年複合增長率分別為10.8%和11.6%。另外，目前區內遊艇擁有量明顯偏低，每千人僅0.3艘，而美洲則為15.3艘，歐洲13.4艘。再者，區內多個國家如中國，已頒布多項政策支持遊艇行業，如今年初《「十四五」旅遊業發展規劃》提出推動郵輪及遊艇產業的發展和創新，推動大連、青島、威海、珠海、廈門及三亞等沿海城市建立遊艇試點項目。

不可不提的是，法拉帝大股東是濰柴集團，上市後持股64.5%，第二大股是頂級超級跑車法拉利創始家族控制的F Investment，持股約8.4%。背靠濰柴，相信亦有助集團拓展內地富豪市場。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]