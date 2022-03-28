法拉帝超豪遊艇受惠富人增 訂單快速恢復 收入超疫前

撰文 旻晞

法拉帝是次全球發售8358萬股，市場消息指，截至上周五，公開認購部分仍未足額，而最終定價為22.88元，接近下限價範圍，按此價集資額約19億元。股份將於本周四上市，中金為獨家保薦人，沒有基礎投資者。法拉帝集資所得，主要用於研發新型號、收購及翻新位於意大利的生產設施。

全球最大遊艇生產商 市佔13%

法拉帝主要從事設計、生產及銷售8至95米的豪華複合材料遊艇、專門定製遊艇及超級遊艇。集團於80至99英呎的舷內複合材料遊艇及30米（約100英呎）至43米的舷內專門定製遊艇市場的領先地位更顯著，市佔率分別達約20%及24%。

集團旗下產品可分為3類，即包括：複合材料遊艇；專門定製遊艇和超級遊艇，主要是以尺寸範圍及價錢分類，按價錢而言，大體每艘遊艇造價介乎90萬至1000萬歐元不等（約770萬至8600萬港元）。可想而知，集團的銷售對象，正是所謂的「超高淨值」及「極高淨值」的富豪，即擁有可投資及流動資產同樣達5000萬美元以上的人。

從業績看，集團往績保持增長，除了2020年新冠全球爆發，鑑於相關封鎖限制，集團當年暫時和部分暫停了6個船廠的運營兩個月，令生產減少，影響盈利。然而，踏入2021年首9個月，集團無論是新訂單總值、收入及盈利都已大幅反彈，甚至超越2019年全年水平（見圖），集團指主要由於各遊艇訂單增長及配套業務整體增加而增長。

亞太超高淨值人士年複合增逾一成

顧問報告預計全球遊艇市場將於2020至2025年期間觸底反彈，於2025年達到268億歐元；而2020至2025年的複合年增長率為7.3%。報告指疫情雖令市場一度回落，但由於鼓勵社交隔離，且遊艇能提供一個更為私密舒適的場所供消遣時間，愈來愈多超高淨值人士及極高淨值人士熱中體驗遊艇生活，因而帶動行業回升。

法拉帝最大市場一直為歐洲、中東及非洲地區，第二大市場是美洲；亞太市場的收入比例於去年首9個月僅降至佔5.2%，主要因為作為其主要市場的香港，2019年以來先後受社會運動及疫情影響。

大股東濰柴 有助拓內地市場

不過行業報告預期2020至2025年期間，亞太區內超高淨值人士及極高淨值人士出現前所未有的增長趨勢，年複合增長率分別為10.8%和11.6%。另外，目前區內遊艇擁有量明顯偏低，每千人僅0.3艘，而美洲則為15.3艘，歐洲13.4艘。再者，區內多個國家如中國，已頒布多項政策支持遊艇行業，如今年初《「十四五」旅遊業發展規劃》提出推動郵輪及遊艇產業的發展和創新，推動大連、青島、威海、珠海、廈門及三亞等沿海城市建立遊艇試點項目。

不可不提的是，法拉帝大股東是濰柴集團，上市後持股64.5%，第二大股是頂級超級跑車法拉利創始家族控制的F Investment，持股約8.4%。背靠濰柴，相信亦有助集團拓展內地富豪市場。

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