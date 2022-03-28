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上市商會籲設科技板 吸高增長企業 GEM問題多寧從頭做起 倡棄盈利要求簡化審批

【明報專訊】中美監管風暴愈演愈烈，或掀起中概股「退市潮」。上市公司商會主席梁嘉彰預計，未來會有更多中資公司改在本港上市，惟部分科技公司仍處成長階段，未達主板上市門檻，GEM（前稱創業板）亦難吸引企業掛牌，形成上市「缺口」，提議參考美國納斯達克另設科技板，專門吸納高增長公司，尤其在半導體、SaaS（軟件即服務）、機械人、自動化等領域，並大幅簡化上市審批，定位上更應與主板看齊，避免讓企業及投資者有「次板」感覺。

明報記者 葉翠

去年GEM陷入僅1家公司上市的窘境，港交所（0388）早前透露年內會檢討其現行制度。不過，梁嘉彰指出，GEM現時充斥一堆經常炒作的公司，能否幫助中小企集資成疑，難再吸引機構投資者。她坦言，GEM的問題由來已久，難以短時間內解決，與其把有前景的科企加入充斥問題的環境，倒不如從頭由「白紙」開始。商會總幹事黃明偉則稱，目前GEM涵蓋所有行業如建築股、飲食股等，缺乏特色，難以吸引科企上市。事實上，以半導體相關產業為例，其市場規模不斷增長（見圖）。

料初期中資佔多數 「土炮」其後加入

梁嘉彰表示，香港可參考現時對「B股」（未盈利生物科技公司）做法，擴展至允許未盈利科技公司上市，並以「披露為本」在基礎審核，因當中所涉技術或市場價值難被外行人理解，監管機構應「唔再好似父母咁（看管）」，才能令資本市場百花齊放。她又估計，倘若成事，初期雖然由中企佔大多數，但其後或出現更多「土炮」，「幾年前冇人估到會有本地初創DayDayCook（日日煮）、GoGoVan（現稱GOGOX）嘅出現。」

她指出，納斯達克多以「收入乘數（revenue multiple）」代替盈利測試，科企往往需要不斷投入研發及業務上，以致初期盈利未必能交出好成績，但不代表企業不會有好前景，而不少機構投資者亦願意投資在處於較前期發展的公司，以提高投資回報；監管機構可考慮另設上市顧問，或初期僅供專業投資者買賣等措施，保護投資者。

可考慮設上市顧問限專業投資者 保護投資者

創業板由1999年成立至今，一直被認為「搞唔起」，梁嘉彰認為，單以GEM經驗來斷定其他分板也會失敗未免不公平，又指當年尖端科技公司不多，而現時中美緊張關係難以突破，許多內地科技巨擘需要集資渠道，是香港吸納科企的好時機。梁嘉彰認為接納哪一種方式只是形式上的分別，最重要社會先有共識要抓緊科技股趨勢，採用哪種方式仍可再作討論。