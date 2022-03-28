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疫下理財產品銷售跌 匯豐分行增數碼渠道應變

【明報專訊】新冠肺炎新症急增，不少銀行分行因應防疫需要暫停營業，匯控（0005）管理層上月業績會曾預告，分行是主要理財產品銷售渠道，首季財富管理業務表現或遜於預期。匯豐香港財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，加上今年初地緣政治緊張和央行加息預期，進一步影響投資意欲，不過該行透過數碼化讓客戶經理可繼續接觸客戶，幫助理財產品銷售下跌少於當初預期。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管彭淑貞表示，除了現金服務外，員工在3月已可遠端連接日常運作的系統，在家工時提供分行的基本服務，客戶也可透過流動理財直接聯繫客戶經理。該行就向員工提供在家工作指南及簡報會，同時設立了監測儀表板，顯示員工的工作活動。

彭淑貞表示，客戶經理可透過視像會議與客戶會面檢視市况，經網上簽署文件，直接點對點完成程序。在市况波動下，近期客戶對客戶經理溝通的需要較疫情初期明顯上升，客戶經理與客戶跟進檢討投資組合的次數，按月增加33%，而相較1月疫情前，客戶經理與客戶會面的活動量已回復約八成。

保險業務下跌不多 存款增長符預期

在疫情高峰期，匯豐最多同時有七成分行關閉，分行交易量下跌三成。目前匯豐將分行分為兩組，單日有其中一組分行營業。該行現時有95%銀行服務是在數碼平台上進行，逾90%新開戶客戶透過流動理財應用程式辦理，期望流動理財活躍客戶量，可由目前170萬個，今年內增至200萬個。分行在暫停期間仍能提供大部分服務，對於會否在疫後削減分行，彭淑貞表示日後發展時，仍然會維持分行網絡，但會在分行增加幫助客戶提升使用數碼化服務。

對於疫情對首季業務影響，伍楊玉如表示因為客戶投保意欲提高，保險業務下跌不多，信用卡消費則受惠1月疫情前有不錯增長，預期首季的整體跌幅不大，會好過市場表現。存款增長符合預期，主要以電話和數碼渠道進行的私人貸款，則有良好的增幅。