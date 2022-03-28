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港eBay賣家疫下海外銷售增 「花園與露台家具」旺

【明報專訊】跨境電商平台eBay上的香港賣家，在海外市場銷售於疫下大幅增長，其中以「花園與露台家具」產品出口增幅最為顯著，去年上半年相關出口量按年上升4.7倍，反映疫情帶動相關需求。

許頌恩：推海外倉 助賣家解決物流問題

集團香港、台灣及全球新興市場總經理許頌恩表示，電商為市場大趨勢，相信整體交易量將持續上升，集團將積極為本地賣家拓展海外市場，包括與第三方合作推出「海外倉」，助賣家解決物流問題。

據Statisca數據顯示，去年全球零售電子商務銷售額約4.9萬億美元，預期到2025年將增至7.4萬億美元。許頌恩表示，現時eBay平台上全球活躍買家總數約1.47億人，全球活躍賣家總數達1700萬名；截至去年第四季，平台商品數量高達15億件。她續指，在疫情期間，香港賣家在海外市場銷售均錄得大幅增長；截至去年上半年，美國、英國、德國為本地出口量首三位的市場。按產品類別劃分，除了花園與露台家具，墨水、碳粉和紙張等產品於去年上半年出口量，同樣按年錄逾一倍升幅；另力量訓練和舉重設備、汽車及摩托車配件，則分別按年升73%和69%，反映疫下海外買家對相關產品需求增加。

不過，疫情同樣嚴重窒礙物流配送，許頌恩坦言，物流是跨境電商重要一環，集團亦不斷發展各種物流解決方案，包括與第三方合作「海外倉」，賣家可預先把大批貨物從廠房運送至當地，再經由當地物流公司寄送至買家手中，提高送貨及退換貨效率。另因應疫情期間物流延誤、工廠停工等影響，平台對賣家的評級、有關未收到貨品糾紛均以作出調整。