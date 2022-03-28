港產手遊收入逾百萬 研推外國版本

目前《香城風雲》有約一半玩家來自星馬、台灣等華語地區，團隊表示有意開發外國版本，但認為遊戲要「落地」，要先了解外國職場文化，再調整遊戲內容。

須先了解外國職場文化 再調整內容

《打工英雄傳》以1980年代香港為背景，玩家需要平衡「打工仔」和「武林中人」兩個角色，一邊應付職場，一邊闖蕩江湖。王文暉表示，由於遊戲以香港本土元素為題材，市場競爭和份額相對較小，故投入金額不能太高。他又指出，累計為《香城風雲》注資50萬至100萬元，未有透露投資回報率，僅稱「整體而言有錢賺」。

遊戲奇迹營商策劃顏超行透露，《香城風雲》經歷三個月至半年反覆調整，使每名玩家平均收入（ARPU）由3、4元漸增至10元。以目前下載次數推算，《香城風雲》至今收入料以百萬計。據了解，來自「App內購買」及廣告的收入以約各佔六成及四成。

隨着香港的獨立遊戲開發商愈來愈多，Google Play策略伙伴經理陳曉瑩指出，Google在遊戲開發的不同階段幫助開發者，推動本地創作。她舉例，Google Play提供搶先體驗專區，開放Beta版遊戲進行測試，不但可以招募玩家，也可以收集反饋意見。

此外，Google Play亦開放預先註冊，助App打響知名度。Google Play香港早前公布2021年度最佳排行榜，其中《打工英雄傳》獲選年度最佳獨立製作遊戲。