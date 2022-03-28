中石化去年純利升1.2倍符預期 原油成本壓力增 料今年油價續波動

明報記者 陳麗歡

中石化去年營業收入增逾三成，主要受惠煉化產品價格大幅上漲及銷量增加帶動，惟同期營業成本亦升31.5%，主要因原油等大宗商品價格上漲影響，原材料採購成本增加。集團去年採購原油、產品及經營供應品及費用約20,766.65億元，按年升30.6%；倘單計下半年，相關成本更按年大增逾五成，反映下半年原油成本壓力加劇。

末期股息倍增至每股0.31元

生產經營方面，中石化去年油氣當量產量4.8億桶，按年升4.5%。其中境內原油產量達2.5億桶，按年持平；海外原油產量達3000萬桶，按年跌1.8%。天然氣產量近1.2萬億立方英尺，按年升11.9%。中石化去年加工汽油產量升幅按年升12.6%至6521萬噸，柴油產量跌至5.3%至5985萬噸，煤油升3.8%至2115 萬噸。

境內成品油需求回暖

中石化表示，年內全球疫情持續，全球經濟復蘇動力不足，國內防疫成效顯著，國際油價持續上升，境內成品油需求回暖，天然氣需求快速增長，化工產品需求保持穩定。

中石化表示，展望今年，綜合考慮地緣政治、全球供需變化、庫存水平等影響，預計油價波動風險增大。集團預計今年資本支出1980億元，按年升18%。主要投向油氣高質量勘探開發、天然氣產供儲銷體系建設、煉油結構調整、煉化基地建設、高端材料項目、油氣氫電服綜合加能站建設及新能源業務等領域。