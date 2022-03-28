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筆克遠東：網上業務新客戶較疫前增10%至20%

【明報專訊】第五波疫情重擊多個行業，主要從事展覽及項目市場推廣服務的筆克遠東（0752）疫下積極發展網上展覽及會議，主席謝松發表示網上業務新客戶數目較疫前增加約10%至20%，金融業對數碼化需求尤其強烈，經常要舉辦大大小小投資會議。

促港府參考星泰隔離政策 「唔好輸畀人」

不過，他亦期望本地實體展覽業務可在下半年反彈，促港府參考新加坡、泰國等地，考慮進一步放寬隔離政策，「唔好輸畀人」。

謝松發提到，現時網上和實體業務分別約佔兩成和八成，疫情下不少行業仍要繼續進行市場營銷，因此紛紛轉往網上渠道，當中大型產品發布、逾數十萬人的視像會議所牽涉的技術有一定難度，同行未必能完全滿足客戶數碼需要。他期望，今年整體業務可回復至疫情前水平，他指行業人手短缺問題嚴重，因大多數公司在疫情下「縮水」削減人手，但當措施陸續開放，實體活動便會爆發式增長以致人手緊張。

筆克遠東一向積極開拓中東市場，在巴林、阿曼、卡塔爾、阿拉伯聯合酋長國等地均有業務，謝松發表示，集團今年將重點發展沙特阿拉伯市場，剛在當地成立分公司。他指出，沙特於2019年起開放旅遊業，加上近來放寬疫情下的國際旅遊禁令，看好當地市場的發展前景，有望成為繼杜拜後，集團在中東的第二大市場。他透露目前客戶有沙特阿拉伯航空、全球最大油企沙特阿美（Saudi Aramco）等，以往主要替他們在國外舉行推廣活動，今年計劃進一步發展國內會議及活動，相信會為博物館業務帶來發展機會。