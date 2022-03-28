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陸振輝：活出真我的風采

【明報專訊】人到退休，就必然懂得審時度勢，就會變得更聰明。那是怎樣的聰明呢？

首先是要注重自己的形象，你的容貌反映了你對待生活的態度。穿戴得體、妝容整潔，不為取悅他人，只為讓自己更舒心。其次是放下爭吵的心，吵鬧永遠解決不了任何問題，而有話好說的人才是最令人喜歡的。一定要注意身體，要知道再有錢也買不到健康，錢財只是身外之物，健康卻是實實在在的生活基本。要少喝酒，多喝茶；少吃肉，多吃素，不暴飲暴食，就自然會身心康泰。

退休後就不要為兒女所累，兒孫自有兒孫福，首要把自己的生活過好。要多培養興趣和嗜好，盡量去擴闊眼界。不求貌美如花，但求不負韶華；別去自尋煩惱，要學會知難而退，很多事情就算操太多心也可能無力迴天，那就不要影響了自己的情緒與健康。

聰明的退休者要懂得適當糊塗，抓大放小，不過於拘泥細枝末節的事情，讓自己和別人都能活得輕鬆自在。要學會享受生活，不要捨不得、放不下。要對自己好點，該走就走、該玩就玩、該吃就吃。不要亂花錢，但該享受的就一定要享受才是真理。

一輩子很短，快樂就好。忘記名利、忘記恩怨、忘記煩惱。聰明的退休者，不僅能夠把日子過得溫馨幸福，還能夠在人生最後一個黃金時期，活出真我的風采。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]