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何啟聰：比亞迪快放榜 看好吼牛53952

標籤：何啟聰

【明報專訊】即將公布業績的新能源汽車股比亞迪（1211），上周五先升後回，高位曾升逾2%至230元以上，但隨後跌逾6%至210元，收市維持約6%的跌幅。200元關口或是重要心理支持，230元的獲利沽壓或有待消化。看好或可考慮比迪牛證53952，收回價196元，行使價192元，槓桿比率約9.6倍。相反看淡或可留意比迪熊證53856，收回價238元，行使價242元，槓桿比率約6.6倍。

美團收市後公布去年第四季經調整虧損逾39億元，低於預期，期內收入按年升約三成。150元水平或再現阻力，130元或為支持。

美團低位暫守130元，吸引好友重新入場，美團牛證亦吸引資金趁跌部署，由於美團股價波幅較大，好友傾向考慮中距離牛證以減低收回風險。看好或可考慮美團牛證64552，收回價121.88元，行使價118.88元，槓桿比率約7.1倍。相反看淡或可留意美團熊證60507，收回價158元，行使價161元，屬新上市產品。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[何啟聰]