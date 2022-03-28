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瑞銀亞洲：業績勝預期 美團牛選55338

【明報專訊】恒指上周五低開約210點後，上午時段整體橫向發展，午後恒指走勢突然轉急向下，跌幅一直擴大，全日下跌541點，收報21,404點。

美團（3690）上周五公布業績，一直受到不同的挑戰，包括應內地發改委要求需要下調外賣平台的收費，還有騎手工資問題等，市場普遍預料美團業績會由盈轉虧；近日美團股價表現波動且持續弱勢，上周五績前股價受壓，全日下跌8.2%，收報135元。收市後美團公布去年第四季收入達495.23億元人民幣，按年增長30.6%，勝預期；經調整虧損按年則達39.35億元人民幣，較預期少。

美團業績勝預期，如投資者看好股價可以受利好消息所帶動，可留意美團認購27982，行使價201.08元，2022年8月到期，有效槓桿約4.9倍。如希望以牛證部署的投資者，可留意美團牛證55338，收回價120元，行使價117元，2023年2月到期，有效槓桿約7倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]