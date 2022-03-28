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摩根大通亞洲：上周急跌博反彈 騰訊Call 29676

【明報專訊】騰訊控股（0700）業績後連日受壓，上周累跌逾6%，回試350元支持。集團去年第四季收入僅升8%，是上市以來最慢增速。

據彭博資訊綜合券商於業績後分析，預料今年上半年遊戲業務增長動力或維持較慢，至下半年方可望改善，廣告業務壓力或將持續。不過亦有分析預料騰訊短片業務未來或有較多商業化機會，金融及雲業務發展亦相對理想。

輪場資金流方面，資金在業績發布後趁低吸納好倉，當中以價外幅度約30%、高槓桿產品較為活躍，如騰訊購29676，行使價460.26元，實際槓桿約8倍，2022年7月12日到期。

如投資者計劃追沽，則可參考騰訊沽11414，行使價310.48元，實際槓桿約4倍，2022年9月22日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

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[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]