陳永傑：聯儲局或間中加息0.5厘

通脹升溫，已經是全球問題。德國聯邦統計局公布數據顯示，受能源價格大幅上漲與供應樽頸等因素影響，德國2月通脹率為5.1%。而且俄烏戰事發生之後，油價爆上至每桶接近140美元，新近公布通脹數字未計及在內，數據有再升的機會，甚至高位爭持。由於油價、天然氣、小麥等價格因戰爭而大漲，美國加息只是周期初開始，應該繼續高企。但聯儲局間歇性加息可能多達0.5厘，旨在對抗通脹而不想傷害經濟，所以，次數不會太多，免落藥過重，令美國經濟受損。

油價料維持高企 高通脹歷久不散

美國財長耶倫表示，美國經濟有良好基礎，因應總統拜登政府一年前實施的刺激經濟計劃，基礎較一年前為佳，可應對制裁措施引發的經濟衝擊，包括油價急升。

美國前財長薩默斯批評，總統拜登政府把高通脹的責任，歸咎於對俄羅斯實施制裁措施，以及企業囤積貨物，拜登政府這種說法實是錯誤。

近期國際油價一度回落至每桶100美元之下，雖然稍減通脹壓力，但俄羅斯與烏克蘭戰事持續，預料油價在高位爭持，不會迅速回落至較低水平，通脹問題歷久不散。而且供應鏈問題未完全解決，通脹仍是威脅。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]