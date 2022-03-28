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布少明：樓市料見「遲來的春天」

標籤：布少明

【明報專訊】第五波疫情開始呈高位回落的迹象，政府考慮分階段放寬限聚措施，加上各種條件慢慢改善，有發展商率先再度推售及招標新盤單位，一試市場水溫。觀乎近期大環境好轉，本港樓市剛需未減，相信銷情勢必不俗。樓市的春天有望在次季重臨。

在新一波疫情肆虐，新盤市場有2個多月未見新盤面世，因此2月份成交量僅錄得100餘宗，屬罕見的低水平。另據屋宇署資料顯示，今年1月私人住宅落成量共4607伙，較去年12月升逾1.6倍，並創逾3年新高，相信主要由於去年樓市最終落成量約1.44萬伙，較原先預測約1.82萬伙有所差距，因此有部分單位順延至今年落成，帶動首月落成量顯著上升。數字反映發展商積極配合政府，銳意增加樓市供應的方針。

連同首季在內，相信各大發展商有大批新盤需在今年餘下時間推售。可以預期的是，只要疫情持續減退，防疫措施放寬，發展商將加速推售新盤，一手市場重現早前「百花齊放」的時間不遠矣。

至於二手交投亦反彈，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於3月14日至20日的一周，合共錄70宗成交，較前一周的61宗升約15%，創20周新高。二手樓市回勇，除各負面因素消化外，「波叔plan」絕對居功至偉。本行日前統計十大指標屋苑800萬元以上的交投量，其中2月23日至3月22日，即「波叔plan」滿一個月的交投量錄得95宗，較措施公布前一個月錄得的72宗，增32%。

現時整體樓市正醞釀反彈，「波叔plan」刺激相關銀碼物業交投，未來勢看高一線，換樓鏈進一步重啟，估計將帶動二手市場交投量繼續看俏。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]