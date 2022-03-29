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華為收入首跌 晶片荒手機貢獻削半 孟晚舟回歸首份業績 稱去年公司規模縮小盈利增強

【明報專訊】受美國制裁及晶片荒等因素夾擊，華為去年度收入下跌接近三成至6368億元（人民幣，下同），是集團有公布業績紀錄以來首次下跌，集團包括手機在內的終端業務收入更告「腰斬」，惟靠出售業務撐起盈利，按年增長逾七成。華為輪值董事長郭平稱，晶片短缺問題目前仍對手機業務構成巨大影響，但強調不會出售或放棄手機業務，並表示晶片存貨仍足夠維持企業銷售業務。

明報記者 陳偉燊、蔡穎霖

華為首席財務官孟晚舟昨日是回國後，首次出席業績發布會。她說，雖然集團收入下跌「規模變小了」，不過盈利能力及獲取現金流的能力正在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。截至去年底，華為的現金及短期投資多達4163.34億元，按年增加16.5%。

出售業務撐起 盈利增逾七成

華為年內銷售毛利按年跌6%至3074.42億元，毛利率則按年增加11.6個百分點至48.3%。華為去年出售手機子品牌榮耀、X86伺服務子公司超聚變公司，錄得約574.31億元特殊收益，加上獲政府補助約25.71億元等項目，共錄得其他收益合共約607.97億元，按年大增近87倍，是去年純利增長主因（見表）。倘扣除其他淨收支，集團實質純利則約529.21億元，按年跌近兩成。

售美國制裁及晶片短缺影響，華為去年手機業務幾近「無機可賣」，據市場調查機構Omdia此前公布數據，華為去年智能手機付運量僅3500萬部，按年大跌約81.6%，市佔率由2020年的14.7%，大跌至去年的2.6%。集團消費者業務因而備受打擊，收入按年跌49.6%至2434億元（見圖）。

至於行業客戶提供方案的企業業務，去年貢獻收入增長2.1%至1024億元。為全球電訊商提供服務的運營商業務，收入跌7%至2815億元。集團各地區收入全面下滑，當中以內地下跌最急，按年跌下跌30.9%。

面對美國持續施加制裁，郭平坦言對公司造成重大困難，尤其是手機業務，表示難以獲得需要強算力的功耗和很小體積的需求的手機晶片，但是正積極地跟有關各方探討手機業務可持續性的解決方案，也在拓展可穿戴運動、健康全屋智能等一些新能力。

稱晶片足應付企業業務

他表示，目前華為無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機。他稱，晶片斷供對手機業務影響雖大，但仍有力維持企業銷售業務。華為未來將採用將晶片堆疊裝嵌，以「面積換性能」方式減低缺乏先進工藝的影響，保持產品競爭力。