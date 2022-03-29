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京東健康去年虧損收窄94%

【明報專訊】受惠活躍用戶增加、核心業務醫藥和健康產品銷售收入按年增長逾五成，京東健康（6618）去年虧損按年大幅收窄94%至10.74億元（人民幣，下同），每股虧損0.35元。收入按年升58.3%至306.82億元。根據非國際財務報告準則，年度盈利14.02億元，按年升91.5%。不派末期息。

京東健康表示，行業政策方面隨監管部門加強規範，集團將引導「互聯網+醫療健康」實現有質量的發展。京東健康昨績前收報41.95港元，全日升5.4%。

活躍用戶增 醫藥健康品收入按年升56%

年內，毛利按年升46.4%至71.97億元，毛利率按年跌1.9個百分點至23.5%。收入按業務劃分，核心業務醫藥和健康產品銷售收入按年升56.1%至261.77億元，平台、廣告及其他服務收入按年升72.7%至45.05億元。年度活躍用戶淨增3360萬戶，至1.23億戶。京東健康表示，去年用戶持續增長、用戶黏性提升，成為集團業務主要增長驅動力。

京東健康表示，展望今年，在疫情常態化防控的大背景下，民眾健康意識不斷提升，更多個性化的健康需求也不斷湧現，集團將堅持進一步開放「零售藥房+醫療健康服務」生態能力，繼續擴大與產業鏈上下游的合作。

集團又指，產業環境在數碼經濟趨勢下，無論是互聯網醫療新業態的發展，還是傳統醫療健康行業的數碼化升級轉型，用戶服務場景和模式都將進一步迭代升級；健康消費意識在疫情常態化防控過程中，更多人正成為在線尋醫問藥服務的忠實用戶。