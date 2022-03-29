moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

烏戰不明朗 蘋果手機耳機減產

【明報專訊】《日經》引述消息人士透露，由於俄羅斯對烏克蘭出兵帶來不明朗，蘋果公司（美：AAPL）計劃削減第二季iPhone和AirPods無線耳機的產量。當中，iPhone SE的產量，將比原訂計劃減少約20%，相當於較原定計劃減少生產約200萬至300萬部。其直接影響作為蘋果主要晶片供應台積電（美：TSM）。台積電美股早段低開約1%，蘋果股價則靠穩。

供應商台積電股價低開

知情人士又透露，由於戰爭影響，歐洲市場的消費支出正減少，因為消費者傾向將金錢使用在食品方面。報道提及，由於需求弱於預期，蘋果除削減iPhone SE產量外，還將今年全年AirPods無線耳機訂單減少逾1000萬套，主要由於市場需求轉冷，欲收縮庫存水平。

此外，由於季節性因素，蘋果還將整個iPhone 13系列的產量較原計劃減少生產幾百萬部，以應對季節性的需求下降。

報道指出，蘋果此舉可能會引發其他消費電子製造商削減生產訂單的連鎖效應，蘋果於俄羅斯入侵烏克蘭後，便停止在俄羅斯的生產銷售。

報道引述市場報告指，智能手機市場不合理的高庫存水平最終會出現調整，在中國智能手機終端需求疲軟的情况下，俄烏戰爭可能對整個歐洲市場和消費者需求產生溢出效應。