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中港股市續弱勢 交銀洪灝：外資撤出難轉勢

標籤：經濟

【明報專訊】雖然科技股近日企穩，不過交銀國際研究部主管洪灝指出，資本正從內地流出，減弱中國市場流動性，外資亦在流出內地證券市場，認為難言當前股市已到向好的轉捩點。

料中概股或最終需從美國退市

近期A股與港股一同弱勢，洪灝認為是與資本外流有關。受出口放緩影響，2月內地銀行代客結售匯順差，即向客戶購入外匯多於出售外匯25.67億美元，是去年4月以來最少，洪灝指出該項目為中國外匯儲備主要來源之一，並影響市場流動性，與上證指數走勢關係密切。洪灝認為外資可能正大舉撤離，將繼續拖累股市表現。

他又指出，美國就取得中概股的審計底稿沒有談判餘地，中概股或最終需在美國退市，目前難以斷言資本外流幅度，是否已完全反映信心受損的影響。

不過評級機構Morningstar亞洲股票研究總監陳麗子認為，中國股票在拋售潮後，已很大程度反映中國需求放緩的風險，因為中國的貨幣政策周期與主要央行周期不同，加上監管政策預期轉向放寬降低，令中國股票吸引力提高。該行首選受地緣政治風險較少，未來盈利增長和估值吸引的股票，包括騰訊（0700）、百勝中國（9987）、中銀香港（2388）等。

恒指昨早低開200點後，於20天線（21,231點）附近掉頭向上，收市報21,684點，升280點，結束兩連跌，不過主板成交縮至1343億元，為3月3日以來最少。國指升1.54%，科指升2.62%。

港股通昨日淨流入出8.87億元，市傳開始新一輪裁員的京東（9618），昨日淨流出17.98億元，而且滬深資金皆沒有買盤，該股昨跌1.75%。

截至昨晚11時45分，恒指夜期報21,684點，低水1點。