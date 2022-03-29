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農夫山泉：疫情戰爭增包裝成本

標籤：經濟

【明報專訊】農夫山泉（9633）公布，去年純利約71.62億元（人民幣，下同），按年增長35.7%，表現勝市場預期；末期息每股擬派0.45元，則較2020年大幅增加1.65倍。集團表示，今年內地部分城市爆發疫情、俄烏戰爭推升油價等，令集團飲用水及飲品包裝成本壓力大增。

末期息派0.45元 大增1.65倍

據集團業績公告，農夫山泉去年收入增長近三成至296.96億元，毛利率擴大0.5個百分點至59.5%。其中包裝飲用水產品收入約170.58億元，按年增長22.1%，佔總收入比例約57.4%，仍是集團主要收入來源，惟佔比按年微降3.6個百分點。

至於其他飲品種類，去年收入增幅更為顯著。其中茶飲料產品去年貢獻收入約45.79億元，按年增長48.3%；功能飲料產品收入36.95億元，增長32.3%；果汁飲料產品收益26.14億元，增長32.2%。另外包括梳打水、咖啡、植物酸奶等飲料及鮮果等其他產品業務，全年收益17.5億元，增長66%。

集團稱，新冠疫情爆發至今已進入第三年，新變種病毒未來或繼續出現，今年初內地多個城市再度面臨疫情升溫考驗，加上爆發俄烏戰爭，國際政治經濟形勢更加複雜，同時與國際油價具關聯的PET塑膠等原材料，採購價格顯著上升，而包裝物、能源價格呈現上升趨勢，預期將為集團旗下包裝飲用水和飲料生產成本帶來上升壓力。