美的置業無意減派息 股價升近一成

去年3月美的置業曾公布改變過往每年派息一次的政策，擬每年分兩次派息，事件引起市場反彈，令股價急跌。其後集團需取消上述計劃，維持末期息一次派發的原有股息政策。

擬於今年完成「三道紅線」

對於多間內房陷資金鏈危機，更遭評級機構降評，美的置業表示，截至去年底集團的淨負債率為46.3%，現金短債比為1.71倍，只差扣除資產負債率一項為72.1%，擬於2022年完成「三道紅線」，成為「綠檔」企業。境外美元債市近期持續波動，集團強調債務主要為銀團貸款，並無依賴境外債，並指對於項目有嚴格的利潤率、IRR（內部回報率）及現金流要求，確保資金鏈安全，並已作18個月的資金鏈安全測試。

美的置業表示，去年收購着眼於合作項目，集中研究如長沙、重慶、南京等較高級城市，並退出一些較低級城市項目，未來仍會按此模式發展一些合作項目，認為既能活用自身資金，項目亦大多以「折扣價」收購，所花資金不多。未來集團希望項目權益比能在70%以上，減少「1+1不能大於2」的合作，以持續改善盈利表現。