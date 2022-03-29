moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

內地車險改革 財險料今年保費重現增長

【明報專訊】汽車保險是內地大型產險公司以為主要業務，2020年9月監管當局實施車險綜合改革，降低保費同時擴大保障範圍，令車險盈利能力備受關注。但中國財險（2328）總裁于澤表示，車險綜改令保費減少的因素已在去年消化，預期今年保費會回復增長。

于澤表示，該行車險表現較同業為佳，該行的風險模型令定價能力較同業為佳，而其市佔較大有能力集中採購，在汽車維修上也有議價能力，同時整合了銷售隊伍降低成本。去年車險的綜合成本率，按年上升0.8個百分點至97.3%，于澤指燃油車綜合成本率已降至97%以下，該行亦有信心新能源車亦能保持約在97%的水平。

財險去年綜合成本率為99.6%，按年升0.7個百分點，主要因為去年7月河南暴雨和颱風的影響。于澤表示，去年與大型天災相關的淨賠償為83億元，按年上升16%，是10年來最多。他們將加強與政府部門合作，通過防災防損措施減低影響。

繼平保（2318）和中國人壽（2628）指股價被低估後，中國人保（1339）副總裁兼董事會秘書李祝用昨日亦在業績會表示，目前股價低於公司價值，該行H股股息率有8厘。

人保稱被低估 H股股息率8厘

他表示，通過推進改革提升業績，並盡可能保持分紅持續增長趨勢，相信股價可以保持穩定並長期向好。