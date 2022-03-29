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Tesla不足兩年再拆股 股價早段即急升6%

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）昨表示，將於即將舉行的股東周年大會尋求股東批准增發股票動議，從而分拆股票。今次是Tesla自2020年8月宣告股份「1拆5」之後，不足兩年內第二次拆股，儘管未說明拆股比例，消息仍帶動股價早段升6%。美國5年期及30年期國債孳息率倒掛（見另稿），令市場憂慮到經濟衰退的風險，美股三大指數午夜前下滑。上海實施防疫「封控」措施，恐影響原油需求，國際油價跌約6%。

滬「封控」防疫累油價跌6%

Tesla通常在秋季舉行股東大會。該公司昨日向美國證交會（SEC）提交的申報文件顯示，Tesla將讓股東表決，以決定是否授權增發股份，作為支付給股東的股息；股息不會影響公司的價值，但會稀釋其股價。另公司亦在Twitter上亦表示，將要求股東在今年股東會上就拆股投票。

上次拆股後股價僅400美元

Tesla對上一次拆股是於2020年8月，將股票1拆5。Tesla拆股後的股價在400美元左右，如今已升穿1000美元。新冠疫情爆發以來，多家科技巨企相繼宣布拆股。蘋果（美：AAPL）同在2020年8月，將股票1拆4；亞馬遜（美：AMZN）本月早前亦宣布將股票1拆20的計劃，是該公司自1999年以來首次拆股；Alphabet（美：GOOG）也於今年2月宣布將股份1拆20的計劃，是其2004年上市以來第二次拆股。

拆股不會改變公司市值，但會將每股價值降低，降低散戶入場門檻。Tesla上次拆股時稱，希望要讓員工和投資者更易買入股票。Wedbush分析師Dan Ives稱，考慮到電動車的強勁需求，加上柏林和得州奧斯汀（Austin）超級工廠項目進展順利，拆股並不令人意外。

供應鏈緊張 交付量仍大增

儘管全球供應鏈緊張，Tesla的電動車交付量維持強勁增長，令股價受到支持。儘管受俄烏危機等因素，令其股價今年以來跌約4%，但過去12個月仍上漲六成以上。

Tesla宣布拆股之際，上海超級工廠生產受阻。路透引述知情人士稱，由於上海採取了分階段防疫封控措施，Tesla已通知上海超級工廠的員工及供應商，從周一到周四暫停生產。Tesla發言人周一表示，正落實新冠防控要求，並根據政府政策作出工作安排。知情人士稱，上海廠房月初曾停產兩天，為員工進行新冠檢測。

Tesla行政總裁馬斯克昨在Twitter表示，恐怕自己亦再次感染新冠病毒，但幾乎沒有徵狀。馬斯克上周才赴德國，為柏林的超級工廠主持開幕儀式，將該廠首批生產的新車交付車主。馬斯克在2020年11月曾質疑快速抗體檢測的準確性。當時他聲稱，一天內檢測到多次陽性及陰性。

此外，馬斯克周末表示，正認真考慮建立一個新的社交媒體平台。他此前在Twitter表示，言論自由對於民主非常重要，並質疑Twitter是否嚴格遵守這原則。

（綜合報道）

[國際金融]