moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

央行再入市干預 日圓兌美元逾6年低

【明報專訊】日本10年期國債孳息率攀升至0.245厘的6年高位後，日本央行昨宣布在0.25厘水平無限量購入日本10年期國債，以遏制長期利率攀升。這是日本央行不足兩個月內第二次入市干預，日圓兌每美元應聲跌至125，是2015年8月以來首次。每百日圓兌6.3港元，亦是逾6年新低。

每百日圓兌6.3港元

市場預期美國收緊貨幣政策，令美國與日本國債之間的利差擴大，為日圓帶來下行壓力。今年以來，日圓兌每美元跌約6%。日本外匯交易商Gaitame.com表示，日本央行強調保持強而有力的貨幣寬鬆政策，與聯儲局採取相反的策略，令投資者買入美元，沽出日圓。

巴克萊高級外匯策略師Shinichiro Kadota稱，如果美、日央行的貨幣政策繼續背道而馳，美元兌日圓短期內仍傾向上行（即日圓貶值），不過由於升勢似乎有點過熱，若出現任何與走勢相反的消息，市場或會出現修正。

不過日圓貶值令出口商匯回海外利潤時賺取更多收入，豐田（日：7203）昨升0.6%，日產（日：7201）上漲1.8%，三菱汽車（日：7211）上漲3.4%。

此外，俄羅斯此前表示，可能向友好國家提供大宗商品貿易以比特幣付款的選項，加上金融機構繼續發展數碼領域，比特幣昨日升穿4.7萬美元水平，創今年以來高位。

（綜合報道）

[國際金融]